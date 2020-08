DAC-Spartak – Storck: "Megérdemelten tartottuk itthon a három pontot"

Bernd Storck (DAC): „Kiegyenlített meccs volt, melyen gyönyörű találattal szereztük meg a vezetést. Németországban ezt Sonntagtornak, azaz vasárnapi gólnak hívják. Láttam az edzéseken Ramirezen, hogy milyen keményen odateszi magát, és gyakorolja az ilyen lövéseket. Megérdemelte ezt a szép gólt. A kabinban mondtam a fiúknak, hogy meg kell nyugtatnunk a játékot, mert az első félidőben hosszan előrevágott labdákkal próbálkoztunk, ami nem tükrözi a mi játékstílusunkat. A második játékrészre viszont változtattunk. Több helyzetet is kialakítottunk, és abban a stílusban futballoztunk, ami a miénk. A kihagyott büntető után is mentünk előre, és megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Most az izlandi mérkőzés vár ránk, egy nem könnyű helyzetben. A srácoknak mondtuk, hogy ne menjenek ezekben a napokban bevásárlóközpontokba se étterembe, hogy elkerüljük a fertőzést. Hétfőn újabb tesztelés következik.”

Marián Šarmír (Spartak): „Máshogy kezdtük ezt a találkozót, mint legutóbb a Pohronie ellen. Az első félidőben jól szervezetten játszottunk. A hazaiakat hosszú passzokra kényszerítettük, mi pedig begyűjtöttük a lepattanókat. Megérdemelten szerezte meg a vezetést a DAC, de sikerült kiegyenlítenünk. A szervezettséget és a harciasságot tudom kiemelni a mutatott teljesítményünkből. Vendéglátónknak kiváló játékosai vannak, és remek edzője. Látni, hogy elindult itt egy pozitív folyamat. Gratulálok nekik a győzelemhez, és minden jót kívánok a továbbiakban.”



(dac1904.sk)