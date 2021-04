DAC-Slovan – Storck: „Ebben az országban valami nincs rendben”

Bernd Storck (DAC): „Ha már ötpercnyi játék után gólt kap egy csapat, akkor nem egyszerű felállni. Bennünket is sokkolt a gyors gól. Húsz percig kerestük önmagunkat. Nehéz volt játszani a jól pressingelő Slovannal szemben. Andzouna és Blackman álltak a legközelebb a gólszerzéshez az első félidőben. Előbbi bal lábbal, utóbbi fejjel lehetett volna eredményes. A szünetben változtatnunk kellett, újabb támadót küldtünk csatába. Egyre jobban játszottunk, jött is a tizenegyes. A második kapott gólunk előtt hangosan figyelmeztettem a fiúkat a szoros emberfogásra, mégis üresen hagytuk ez ellenfél egyik játékosát, és gólt is kaptunk. Meg kell dicsérnem ugyanakkor a csapatot, mert nem adták fel, küzdöttek a végéig. A második játékrészben jobb volt a játékunk, a harciasságunknak köszönhetjük az egyenlítést. A videóbírónak nagyon örülök, bár azt gondolom, hogy egy kicsit későn kezdtük el használni. Több tapasztalatra van azonban szükség ahhoz, hogy gördülékenyen működjön a VAR, mert túl sok időt elvesz az egyes szituációk elemzése. Az első félidőben is többet kellett volna ráhúznia a bírónak, a másodikban pedig minimum öt percet kellett volna hosszabbítania a három helyett. Ebben az országban valami nincs rendben.”

Darko Milanić (Slovan): „Jó mérkőzést láttunk. Az első játékrész nagyon jóra sikeredett a részünkről. Megvolt a tempó, jól működött a letámadás, hibákra kényszerítettük az ellenfelet. Adtunk is egy gyors gólt, ami nagyon fontos az olyan minőséget képviselő csapatok ellen, mint a DAC. Szerettük volna megszerezni a második gólt is. A második félidőt rosszul kezdtük, hagytuk játszani a hazaiakat, és gólt is kaptunk. Első alkalommal fordult elő, hogy a mérkőzés hajrájában kapunk gólt. A hozzáállással és a csapatszellemmel elégedett vagyok, de az egy ponttal nem. Ennél többet szerettünk volna hazavinni, és ehhez közel is voltunk. Nem használtuk ki az összes cserelehetőségünket, mivel nehéz hét vár ránk. A kupában helyt kell állnunk, majd jön az újabb bajnoki. A VAR-ról pedig az a véleményen, hogy nem jó, ha túl sokszor megakad miatta a játék.”



