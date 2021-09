DAC-Slovan – Németh: "A maihoz hasonló játékot minél többször meg kell ismételnünk"

Németh Antal (DAC): "Mindkét csapat jól kezdte a mérkőzést, de a Slovannak több helyzete volt az elején, mert néhány játékosunk megilletődötten lépett pályára. Sikerült azonban rendezni a sorokat, és lépésről lépésre feljavultunk. Izgalmas, jó mérkőzés volt, melyen egy kicsivel mi álltunk közelebb a győzelemhez, főleg a második félidőben mutatott teljesítményünk miatt. Nincs meg a három pont, de reméljük, hogy a nézők így is jól érezték magukat, és elégedetten mentek haza. Nem volt sok ideje az újoncoknak a csapattal edzeni, de egyiküket így is kezdőként küldtem a pályára, és a beszállókkal is elégedett vagyok, hiszen mindegyikük hozta azt a pluszt, amit elvárunk tőlük. Nem sajnálom, hogy Hahnt nem állítottam korábban játékba. Neki is idő kell még, hogy taktikailag jobban teljesítsen. Beállítása kockázatos volt, de így is hozzáadta azt a pluszt, amiről beszéltem. Lamkel Zével nem kell külön foglalkozni. Jól edz, motivált, megvannak az ambíciói, és hasznos tagja lesz a csapatnak. Nem gondolom, hogy a mai lett volna a legjobb teljesítményünk a szezonban, mert a Partizan Belgrád és a Liptószentmiklós ellen is legalább ilyen jó teljesítményt nyújtottunk. Tény, hogy a maihoz hasonló játékot minél többször meg kell ismételnünk.”

Vladimír Weiss (Slovan): „Így kell kinéznie egy jó mérkőzésnek a szlovák bajnokságban. Mindkét oldalon sok helyzet adódott, és a kapusok is kitettek magukért. Jól kezdtük a találkozót, az elején meg is voltak a lehetőségeink, de nem éltünk velük. Aztán a hazaiaknak is megvolt az esélyük a gólszerzésre. El kell ismerni, hogy a DAC nagyon jól játszott, a második félidőben jobb csapat benyomását keltette. Gyönyörű gólt adtak, de sikerült szinte azonnal visszajönnünk a meccsbe. Kiváló futball, remek atmoszféra, nagyon jó minőségű pálya volt, az ilyen mérkőzésekre szívesen járnak az emberek. A döntetlent igazságos eredménynek tartom. Az újoncokkal is elégedett vagyok. Jó főpróba volt ez számunkra a csütörtöki Konferencia Liga előtt.”

(parameter/fcdac.sk)