DAC-Slovan - Káčer: "Nagyon élveztük az összecsapást, akárcsak szurkolóink"

„Nagyon élveztük az összecsapást, akárcsak szurkolóink. Ennek bizonyítéka, hogy mennyien maradtak a stadionban a lefújás után is velünk ünnepelni.” Miroslav Káčer fontos gólpasszt jegyzett a DAC-Slovan (3:1) mérkőzésen az első gólját jegyző Gouré találatánál.

„Nagyon élveztük az összecsapást, akárcsak szurkolóink. Ennek bizonyítéka, hogy mennyien maradtak a stadionban a lefújás után is velünk ünnepelni. Ezt már hosszabb ideje nem élhettük át, ezért nagyon boldogok vagyunk, hogy sikeresen tértünk vissza a bajnoki küzdelmekbe a válogatott szünetet követően. Meglátjuk, mit hoznak a soron következő meccsek, folyamatosan keményen kell dolgoznunk és folytatni a jó eredményeket. Jól kezdett a Slovan, volt néhány helyzetük és lövésük. Mi rögtön az első lehetőségünket gólra váltottuk, aminek rendkívül örülünk. Fontos volt a reakciónk, hiszen a legutóbbi összecsapásokon a vezető találat után rögtön kapituláltunk. A félidei szünetig megdupláztuk az előnyünket, méghozzá egy, talán szerencsés, de egyúttal szép góllal. Jól támadtuk le az ellenfél kapusát, aki bár hibázott, ezt egyáltalán nem bántuk. Szerintem remek mérkőzést játszottunk” – nyilatkozta a vasárnapi bajnoki rangadó után a sárga-kékek középpályása, Miroslav Káčer, aki fontos gólpasszt adott a meccs első találatát szerző Fernand Gouré góljánál. „Gouré az első naptól beilleszkedett az öltözőbe és a csapatba is. Ő egy olyan típusú támadó, amilyenre szükségünk van – erős, gólveszélyes és sok zavart okoz az ellenfél kapuja előtt. Az első sárga-kék összecsapása remekül sikerült, de folytatnia kell. Mindenképpen dicséretet érdemel.”

Kiválóan alakult a dunaszerdahelyiek számára a rangadó, az 57. percben már háromgólos előnyben voltak. Legutóbb 2019 szeptemberében vezettek hárommal a Slovan ellen az 5:2-es győzelem alkalmával. A vendégcsapat azonban egy óra elteltével szépített, amikor is Strelec állította be a 3:1-es végeredményt. „A találatát megelőző szituáció picit balszerencsés volt, két védőnk összeütközött. Ezután le kellett zárnunk a kapunk felé vezető utat és a győzelemre játszani, hiszen a Slovan óriási minőséget képvisel. Nem voltunk idegesek, szerintem simán behúztuk a három pontot. Mindegyik győzelem segít, főleg, amelyet a legnagyobb riválisunk ellen aratunk. Szükségünk volt már egy ilyen sikeres meccsre, főleg a legutóbbi fellépéseink után. Nem voltunk egyszerű helyzetben, tőlünk is hiányzott néhány játékos, ráadásul rögtön a válogatott szünet után jött a nagyon jó ellenféllel szembeni rangadó. Viszont egy kiváló eredményt értünk el és megyünk tovább” – tette hozzá a DAC 27 éves középpályása.



(dac1904.sk)

Választási videóinterjú minden nap 18 órától a Paraméteren egészen szeptember 27-ig!