DAC-Slovan – Guľa: "Hogy egy ilyen szuper mérkőzés után ilyen remek játékosokkal egy személyről kell beszélni, ez szégyen"

Adrian Guľa (DAC): "Valószínűleg a legnagyobb elismerés a fociban, ha egy vesztes mérkőzés után – amikor a legnagyobb riválistól kapsz ki – egy egész stadion megtapsolja a csapatot. Ez ma megtörtént. Mindenki nagyon várta ezt a mérkőzést. Óriási foci volt. Olyan DAC-ot látott mindenki, amely az elsőtől az utolsó percig teljes erőbedobással harcol, és óriási szégyen, hogy egy ilyen meccs után a bíróról kell beszélni. Tudom, a legmagasabb szinten, még a Bajnokok Ligájában is történnek hibák, de ha ott a lehetőség, hogy megnézze a videón a kétes szituációt, majd utána azt mondja, hogy nem történt szabálysértés, akkor ez számomra elfogadhatatlan. Dohál játékvezetőt korábban feláldozták, valószínűleg valahol Alcatrazban bűnhődik. Hogy egy ilyen szuper mérkőzés után ilyen remek játékosokkal egy személyről kell beszélni, ez szégyen. Beszélni kell róla, és rá kell mutatni. Nem úgy, mint amikor a riválisunk meccsei után nem mutatnak meg egyetlen kétes szituációt sem. Nagyon bízom benne, hogy erről szó lesz, és beszélni fogunk róla. Ez az, ami nagyon fáj, amire nagyon haragszom. Nagyon jó mérkőzés volt, óriási hangulatban. Nagyon hálásak vagyunk. Biztos vagyok benne, hogy mi azt a bajnoki címet egyszer ide fogjuk hozni Dunaszerdahelyre. Ugyanakkor azt is tudjuk, ehhez az kell, hogy legalább 6-7 ponttal többet szerezzünk. A mai meccsen is voltak gondjaink, hiányzott Risvanis, Gavrić, Andzouana pedig korán lesérült. Ennek ellenére a maximumot nyújtotta a csapat. Nem is tudom, mit lehetett volna még változtatni, vagy hogy tudtunk volna még nekik segíteni. Ma is bebizonyosodott, hogy Dunaszerdahelyen mindenki imádja a focit, imádja a DAC-ot, a klubszíneket. Nagyon bízom benne – és meg vagyok győződve róla – hogy meg fogjuk ezt csinálni, össze fogjuk ezt hozni, és mindent bele fogunk adni, hogy ez így legyen."

