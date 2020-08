DAC-Sereď – Storck: "Ez egy fantasztikus kezdés, de semmi több"

Bernd Storck (DAC): "Gratulálok mindenekelőtt a csapatomnak. Tudtuk, hogy a vendégek jól védekeznek, ezért fontos volt, hogy gyorsan megszerezzük a vezetést. A szándékunk az volt, hogy mielőbb gólt szerezzünk. Mikor belőttük a másodikat, az volt a kulcsmomentum. Ez a mai győzelem egy fantasztikus kezdés, de semmi több. Nehéz időszak áll előttünk, holnaptól a következő mérkőzésekre kell koncentrálnunk. A győzelem mindenesetre önbizalommal töltheti el a csapatot."

Lérant Péter (Sereď): "Szerettük volna elkapni a fonalat a meccs elején, de ez nem sikerült. Ma megmutatkozott a DAC ereje, ami a gyorsaságuk és erősségük. Az első gólok után a csapatunk játéka szétesett. A cserékkel szerettünk volna változtatni a stílusunkon a második félidőre. Az első húsz percben sikerült is, de aztán kaptunk újabb három gólt. Realisták vagyunk, a DAC lehetőségei és feltételei is mások, a keret is erősebb. A pontokat máshol kell összegyűjtenünk. Szerettünk volna meglepetést okozni, de nem sikerült. Fel kell készülnünk a következő mérkőzésre."

(TASR)