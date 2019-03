DAC-Senica – Hyballa: "Ez nagyon értékes győzelem, a fiúknak szüksége van az önbizalomra"

Peter Hyballa (DAC): "Ezen a héten nyomást éreztünk magunkon. Nem a klub vagy a szurkolók irányából, hanem az újságíróktól. Az előző mérkőzéseken ugyanis mintha elveszett volna a tavaly kialakított játékstílusunk. A mai meccsen a Senica egyszerűen lezárta a középpályát, a széleken kellett támadnunk. Az ellenfél erre várt, és kontrákra játszott. Ha az első félidőt 1:0-ra a Senica nyeri, akkor se szólhatott volna senki semmit. A második félidőt jobban kezdtük, az öltözőben megbeszéltük, hogy meg kell nyomnunk a széleket. Nyílt meccs volt az ellenfél nagyon jól játszott. A vége már a múlt évet idézte a MOL Arénában. Akkorra kalmárt felküldtük csatárnak, és az utolsó centerből fejjel betalált. Számunkra ez nagyon értékes győzelem, a fiúknak szüksége van az önbizalomra."

Ricardo Chéu (Senica): " Nehéz elfogadni az ilyen eredményt, de a futball az érzelmekről is szól. A mérkőzést az irányításunk alatt tartottuk, még ha a DAC többet is birtokolta a labdát. Jó meccset játszottunk, elismerésem a DAC-nak, erős csapatuk van. Nekünk is volt 4-5 helyzetünk, de nem tudtuk gólra váltani őket. Ők pedig a végén szerezték meg a vezetést, ami mindent eldöntött. Gratulálok a DAC-nak a győzelemhez, az én csapatom pedig elég jól játszik ahhoz, hogy megérdemelje a ligában való bennmaradást."

(TASR)