DAC-Ružumberok – Guľa: "Olyan érzésem támadt, mintha csak azt szerettük volna, hogy mihamarabb legyünk túl a mérkőzésen"

Adrian Guľa (DAC 1904): „Egy nagyon jó, s egyben dramatikus mérkőzés volt. Az első félidőben inkább taktikai csata zajlott. Sikerült egy szép akció végén gólt szerezni, utána viszont túlzottan megnyugodtunk. Volt mit mondanom a srácoknak a szünetben. Úgy érzem, hogy a második félidőben sokkal jobbak voltunk egészen a kiállításig. Azután viszont a vendégek mindent egy lapra feltéve igyekeztek kiegyenlíteni. Nekem pedig olyan érzésem támadt, mintha csak azt szerettük volna, hogy mihamarabb legyünk túl a mérkőzésen. Ebből adódóan voltak jó lehetőségei az ellenfélnek, akár, ha a szabadrúgást vesszük vagy az azt követő nagy helyzetet. Nekünk is voltak azonban olyan ellentámadásaink, melyeket ki kellett volna használni, és lezárni a mérkőzést. Nagyon örülök viszont, hogy hátul ismét nullára hoztuk le a meccset. Igazi csapatszellemet mutattunk, s amikor a csapat egységes, akkor a szerencse is mellé szegődik. Tudjuk, hogy min kell még javítani, de nagyon értékes, hogy zsinórban a harmadik meccsen sem kaptunk gólt, és sorozatban az ötödiket is győzelemmel zártuk. Érezni lehetett, hogy végén a lábak már elnehezedtek, mintha a játékosok fejben már a meccs után lettek volna, de értékelem, hogy mindent beleadtak, és az utolsó leheletükig harcoltak. Az eredménnyel elégedett vagyok, nagyon értékes győzelmet arattunk. Az ősz végén jöttek a pontok és a szurkolókkal is remek kapcsolatot ápolunk. Ennek nagyon örülünk, hiszen sok energiát és motivációt kapunk tőlük.”

Peter Struhár (Ružomberok): „Úgy érzem, hogy a találkozó igazi örömet szerzett nekünk. Nagyon jó meccset játszottunk. Azt gondolom, aki jelen volt, jól érezte magát, és egy színházi előadáshoz hasonló élménnyel távozott. Az utolsó percig pontért játszottunk. Az első félidőben voltak nagyon szép akcióink. Jó helyzeteket dolgoztunk ki, de nem sikerült ezeket kihasználni, és ez nagy problémánk. A befejezéssel hadilábon álltunk. Azt kell mondjam viszont, hogy azóta a másfél év óta, hogy a csapatnál vagyok, a mai mérkőzésen nyújtottuk a legjobb teljesítményt. Annak ellenére, hogy eggyel kevesebben voltunk, megmutattuk, mi az a csapatszellem. A hazaiak egészen az utolsó pillanatig féltették a győzelmüket. Ez a tudat talán még a győzelemnél is többet ér. Büszke vagyok a csapatomra.”



