DAC-Ružomberok – Hyballa: Végeredményben a 2:2-es döntetlen számunkra is jó

David Holoubek (Ružomberok): "Jó mérkőzést láthattunk. Az első félidőben sikerült vezetést szereznünk, de azután az ellenfélnek sikerült helyzeteket kialakítania, és megérdemelten egyenlítettek. A másik félidő még jobb volt, és a mi súlyos hibánk következtében a dunaszerdahelyiek megszerezték a vezetést. A végét azonban mi bírtuk jobban. Tetszett számomra a mérkőzés, a DAC-nak nagyon jó csapata, szép stadionja és jó közönsége van. Az egy ponttal elégedett vagyok."

Peter Hyballa (DAC): A mérkőzés előtt tudtuk, hogy a rószahegyiek erősek a széleken, éppen ezért azt a stratégiát követtük, hogy jobban használjuk ki a pálya közepét azzal együtt, hogy Herc és Vida is nagyon gyorsan ki tud jutni a szélekre. A Rózsahegy erős csapat, erős játákosokkal, és ezt az első félidőben meg is mutatták, amikor 25-30 percen keresztül jobbbak voltak nálunk. Nem tudtuk kivédeni a nyomást, amit a csapatunkra gyakoroltak. Az első félidőben mi is kitűnően játszottuk a saját stílusunkat. A szélső védőink bekapcsolódtak a támadásokba. Az első gólt egy védelmi hiba után kaptuk, és a másik gólnál is egy hiba döntött. Elmondhatjuk, hogy az ellenfél kiváló játékosokkal rendelkezik, és végeredményben a 2:2-es döntetlen számunkra is jó.

A meccs:

FC DAC 1904 – MFK Ružomberok 2:2

