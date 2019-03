DAC-Ružomberok – Hyballa: "Két tizenegyes is járt volna nekünk"

Peter Hyballa (DAC): "Két egymástól eltérő félidőt láthattunk. Az elsőben hiányzott a mozgás a pályán, a letámadás, ezért dühös is voltam. Az első félidő olyan tipikus 0:0-ás volt. A bekapott gólnál némelyek szerint les állt fenn, mások szerint nem. A félidőben változtattunk a felálláson. Láthattunk, hogy sok problémánk akad a góllövéssel. A második játékrészben 6-7 helyzetünk is volt, és olyan játékstílust láthattunk, mint az ősszel. Két tizenegyes is járt volna nekünk, a Huk és Čmelík elleni szabálytalanságok után."

David Holoubek (Ružomberok): "Tudtuk, hogy nehéz meccs előtt állunk. Az ellenfél rendkívül jól felkészült, kiváló egyéni teljesítmények jellemzik. Kontrákra szerettünk volna játszani és gólt szerezni, ami sikerült is. Akadtak még további helyzetecskéink is. A félidőben tudtuk, hogy a második játékrész pokol lesz számunkra. A piros lap után még nehezebb volt, onnantól viszont már csak azt figyeltem, hogyan telik az idő. A fiúk a védelemben, de a többiek is kiváló teljesítményt nyújtottak, emiatt örülünk az egy pontnak is."

(TASR)