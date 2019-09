DAC-Ružomberok – Hyballa: "Ez volt az eddigi legrosszabb első félidőnk"

Peter Hyballa (DAC): "Gratulálok a rózsahegyieknek a három ponthoz. Ez a mai mérkőzés kiegyenlített volt, de az ellenfél lőtt gólt, mi pedig nem. Ez volt az eddigi legrosszabb első félidőnk, mióta itt vagyok. Ehhez az ellenfél is hozzájárult, ugyanis jól szervezetten játszott, mi pedig gyengén. Sok hibát követtünk el, a bekapott gól előtt is. A második játékrészt cserével kezdtük, beállt Taiwo második támadóként. Jobbak voltunk, a végén komoly helyzeteink is voltak, legyen szó Beskorovainyiról vagy Kružliakról. Nem sikerült sajnos gólt szereznünk, ebből a vereségből pedig tanulnunk kell. Szerdán mindent meg kell tennünk, hogy továbbjussunk a kupában.

Ján Haspra (Ružomberok): "Végre már egy jó teljesítményt értékelhetek. A mérkőzést ugyan óvatosan kezdtük, de meg volt bennünk az akarat, hogy megtörjük azt, ami két hónapja sújt minket. Az ellenfelet ez talán meglepte. Sikerült egy szép gólt szereznünk pontrúgásból. A második félidőben már nagyobb volt a nyomás rajtunk, de kibírtuk. Noha szerencse is kellett, de sikerrel vettük a mérkőzést, és nagyon boldogok vagyunk miatta."

(TASR)