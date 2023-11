DAC-Ružomberok - Guľa: "Drukkereink hozzásegítettek bennünket ahhoz, hogy legalább ezt az egy pontot megszerezzük"

Adrian Guľa (DAC): "Az eredmény nem jó. A teljesítményre mondhatjuk, hogy szolid volt. Nem voltunk hatékonyak a mai mérkőzésen. Az első félidőben nagyon jól kezdtünk, a vendégek kapusa három óriási helyzetünknél is hatalmasat védett. Ez tartotta őket életben. A félidő miatt egy kicsit kiestünk a ritmusból, de aztán sikerült visszatérnünk, és folytatódott a kihagyott helyzetek fesztiválja. Pechünkre egy pontrúgás után gólt kaptunk, utána viszont nem veszítettük el a fejünket – mint a Besztercebánya elleni meccsen –, hanem folytattuk, mentünk tovább, igyekeztünk kiegyenlíteni. Örülnünk kell legalább ennek az egy pontnak. Próbálkoztunk, igyekezünk, harcoltunk. Barišić becserélése is segített, hiszen a gólon kívül volt még egy nagy helyzete. A meccsen a hatékonyság hiánya döntött, mert a helyzeteink megvoltak. Köszönjük a B-középnek a szurkolást. Drukkereink hozzásegítettek bennünket ahhoz, hogy legalább ezt az egy pontot megszerezzük. Biztos vagyok benne, hogy ha ilyen tempóban és ilyen aktivitással fogunk játszani, akkor előbb-utóbb hatékonyak leszünk, és megnyerjük az ilyen összecsapásokat."

Ondřej Smetana (Ružomberok): "Számítottunk rá, hogy a hazaiak az első tíz-húsz percben beszorítanak bennünket. Tudtuk, hogy szervezetten kell ellenük játszani, és hatástalanítani a felfutásaikat. Sajnos nem reagáltunk a legjobban, főleg a jobb oldalon akadtak gondjaink a hazai támadások kivédekezésével. Ellenfelünk Maslon keresztül igyekezett letámadni minket. A félidőt viszont túléltük, és sikerült jól reagálunk. Tudtuk, hogy ha kihúzzuk az első játékrészt, akkor a másodikban lesznek szabad területeink. Azzal is tisztában voltunk, hogy jó támadóink vannak a kispadon, a cserék után pedig jöttek is a lehetőségek. Mi is nagyon sok hazai helyzetet túléltünk. Egy ilyen ellenféllel szemben, mint a DAC csak úgy lehet pontot szerezni, ha sikerül kivédekezni a gólhelyzeteket, és kell az is, hogy a kapus jó napot fogjon ki. 0:1-es állásnál volt még egy nagy lehetőségünk, ha azt berúgjuk, elvisszük a három pontot. Ez azonban nem jött össze, az utolsó hazai helyzetet nem éltük túl kapott gól nélkül."

(fcdac.sk/parameter)