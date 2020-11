DAC - Ramirez: "Csodálatos dolog lenne Neymar vagy Marcelo ellen pályára lépni"

Brazília ellen pályára lépni minden futballista álma. A DAC jelenlegi játékoskeretéből Eric Davist és Cesar Blackmant érte a megtiszteltetés, hogy futballozhasson ellenük, utóbbi tavaly márciusban épp a brazilok ellen mutatkozott be a válogatottban.

A panamai védőket most Eric Ramirez követheti, aki rögtön tétmérkőzésen találkozhat a kanárisárgákkal. A huszonegy éves venezuelai támadó októberben behívót kapott a felnőttválogatottba, a novemberi összetartás előtt pedig ott van a bővebb keretben. A portugál szövetségi kapitány, José Peseiro védencei egy hét múlva, péntekről szombatra virradóra a 2022-es dél-amerikai világbajnoki selejtezők keretén belül Brazíliában lépnek pályára, majd négy nappal később Chile együttesét fogadják.

„Két nagyon nehéz selejtező áll a csapat előtt. Rendkívül boldog lennék, ha részese lehetnék a keretnek, és nagyon szívesen kapnék szerepet mindkét találkozón. Tudom, hogy Davis és Blackman pályára lépett Brazília ellen, jó lenne, ha a DAC-ból én lehetnék a következő” – mondja Eric, akinek két kiváló csatár, Paolo Guerrero és Romelu Lukaku a példaképei. „Mindig ezt a két nevet említem, ha a példaképeimről kérdeznek. A brazilok közül Neymar a legjobb, aki egy világklasszis. Csodálatos dolog lenne egy ilyen nagy mérkőzésen pályára lépni olyan játékosok ellen, mint Neymar vagy Marcelo. Jelenleg azonban még nem gondolok erre, kizárólag a hétvégi bajnoki összecsapásra összpontosítok.”

Szombaton 17 órai kezdettel a DAC a bajnoki táblázat jelenlegi utolsó helyén álló csapatát fogadja a MOL Arénában. „Boldog vagyok, amiért vezetjük a tabellát. A Slovan legutolsó eredményének is örültem, de ez igazán csak akkor segít rajtunk, ha sikerrel vesszük a saját mérkőzésünket. Szombaton az lesz a legfontosabb, hogy megtartsuk az éllovas pozíciónkat.”

Az első 11 fordulót követően 5 gól és ugyanennyi gólpassz állt Ramirez neve mellett. A második mutatóval vezeti a bajnokság vonatkozó sorrendjét, csak a múlt hétvégén érte őt utol az aranyosmaróti Hrnčár. „Mint az összes csatár, én is gólokat akarok szerezni, ám számomra minden meccsen az a legfontosabb, hogy az együttes megszerezze a három pontot. Akkor én is elégedett vagyok” – támasztotta alá, hogy csapatemberként gondolkodik. A venezuelai gólvágó is tisztában van vele, hogy holnapután esélyesként lép pályára a DAC, ami nem mindig egyszerű feladat. „Ebben a ligában mindegyik összecsapás nehéz. Várjuk már a szombati mérkőzést, amelyen szeretnénk igazolni a papírformát. Azt akarjuk, hogy az „én házam, én váram” mondás alapján otthon maradjon a három pont.”



(dac1904.sk)