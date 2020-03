DAC-Poprad – Hélder: „Megérdemelten győztünk, továbbjutottunk, mindenki boldog“

Hélder Cristovao (DAC): „Úgy vélem, hogy megérdemeltük a győzelmet, mi voltunk a jobbak. Az első percekben nem úgy játszottunk, ahogy szerettünk volna. Ez főleg annak is köszönhető, hogy második hazai mérkőzésünkön léptünk pályára, és szerettünk volna örömet okozni a szurkolóknak. Időre volt szükségünk, de aztán sikerült helyzeteket kialakítanunk. Az első félidőben több helyzetünk is volt a gólszerzésre. Dicséret illeti az ellenfelet is, hogy ilyen fiatal csapattal futballozni jött ide, nem csak védekezni. A második játékrészre azzal küldtem ki a pályára a fiúkat, hogy lőjenek még egy gólt, ez pedig sikerült is. Ezt követően irányítás alatt tartottuk a mérkőzést, de voltak olyan pontok, amelyekben még javulnunk kell. Például jobban ki kell használnunk a második zónát. Megérdemelten győztünk, továbbjutottunk, mindenki boldog.“

Jaroslav Belejčák (Poprad): „A poprádi kapanyél másodszor már nem sült el, ugyanis ma nem sikerült legyőznünk a DAC-ot úgy, mint három éve. Az első játékrészben keveset mutattunk, az első félórában idegesen futballoztunk. Az ellenfélnek sikerült betalálnia, itt mutatkozott meg a csapatok közti erőviszony. A DAC magabiztosan tartotta a labdát, irányította a mérkőzést. A második félidőben valamelyest feljavult a játékunk. Pályára küldtem két fiatal játékost, akik növelték az iramot. Viszont az ellenfél megint megmutatta a játékerejét. El kell ismerni, hogy az ellenfél volt a jobb, ezúton pedig gratulálok a továbbjutásukhoz.“



