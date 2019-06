DAC: Peter Hyballa elmondta a véleményét az Ahmat elleni edzőmérkőzésről

„Bár a végeredmény nem túl hízelgő, el kell ismerni, hogy a Groznij volt a jobb csapat. Úgy gondolom, hogy az első két bekapott gól egyéni hibák után született, de megesik az ilyen. Azoknak a labdarúgóknak is játékperceket kellett biztosítanom, akik a tavalyi idényben kevesebbszer léptek pályára. Jelenleg a védelmünk tengelye még nem állt össze és a labdavesztést követő gyors letámadásunkkor is egy ütemmel mindig lekéstünk. Viszont nekünk nem ma kell csúcsformában lennünk, hanem a Cracovia ellen. Mi is szerezhettünk volna három-négy gólt, de a Groznij sokkal jobb csapat, így reális az 5:1-es vereség”