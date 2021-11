DAC: Ők léphetnek pályára címeres mezben a novemberi válogatott meccseken

A novemberi válogatott mérkőzésekre a DAC felnőttcsapatának 11, az akadémia 4 játékosa is meghívót kapott.

A nemzeti együttesekre, amelyekbe meghívót kaptak DAC-játékosok, összesen 19 összecsapás vár. A felnőttcsapat 11 labdarúgója képviselheti hazáját a legmagasabb szinten, és mindannyian kvalifikációs pontokért küzdenek majd. A válogatott szakvezetők a MOL Akadémia négy növendékének is meghívót küldtek, ő felkészülési mérkőzéseken szerepelhetnek.

Európában a jövőévi világbajnokság selejtezősorozatának az utolsó két fordulóját rendezik, ám a klub játékosai (Schäfer András, Hahn János, Ion Nicolaescu és Andrejs Ciganiks) már tudják, hogy együtteseikkel nem juthatnak ki Katarba. Ugyanez érvényes Yhoan Andzouana Kongójára is, amelyre szintén a selejtező másodok fázisának két zárómérkőzése vár.

Velük ellentétben, az Eric Davist és Cesar Blackmant is a soraiban tudó Panama 6 játéknap (összesen 14) után a kijutást jelentő 4. helyen áll, és a legközelebbi két összecsapáson tovább javíthatnak a helyezésükön, mivel a tabella utolsó két helyezettje ellen lépnek pályára.

Szintén folytatódnak a Romániában és Grúziában megrendezésre kerülő 21 éven aluli 2023-as Eb selejtezői is. A Malý Matúš, Sebastian Nebyla párossal készülő Szlovákia és a Veszelinov Dánielt is behívó Magyarország két alkalommal lép pályára, míg Nikola Krstović Montenegrója most csak egy tétmérkőzést abszolvál.

Októberhez hasonlóan, az ifjúsági növendékek közül ismét Szalma Dániel (U19), Mikuláš Demjanovič és Dávid Kmeťo (mindketten U18) mutathatják meg magukat a nemzetközi színtéren. A játékosokra spanyolországi és szlovéniai tornák keretén belüli összecsapások várnak.

November elején a 15 éven alatti szlovák válogatott Walesben lépett pályára egy páros mérkőzésen, amelyeken Ferenczi Barnabás képviselte a DAC színeit. Martin Žamba szövetségi kapitány a második találkozón adott lehetőséget neki, és végig is játszotta az 1:0-s győzelemmel végződő összecsapást. Az első fellépésen született 1:1-es döntetlent a kispadról nézte végig az akadémia növendéke.

A DAC felnőttcsapata tagjainak programja a novemberi válogatott mérkőzéseken:

Schäfer András, Hahn János (Magyarország) – a 2022-es vb selejtezői

2021.11.12., péntek, 20:45 óra, Budapest, Puskás Aréna: Magyarország – San Marino

2021.11.15., hétfő, 20:45 óra, Varsó: Lengyelország – Magyarország

Andrejs Ciganiks (Lettország) – a 2022-es vb selejtezői

2021.11.13., szombat, 18:00 óra, Oslo: Norvégia – Lettország

2021.11.16., kedd, 20:45 óra, Gibraltár: Gibraltár – Lettország

Ion Nicolaescu (Moldova) – a 2022-es vb selejtezői

2021.11.12., péntek, 18:00 óra, Kisinyov: Moldova – Skócia

2021.11.15., hétfő, 20:45 óra, Klagenfurt: Ausztria – Moldova

Eric Davis, Cesar Blackman (Panama) – a 2022-es vb selejtezői

2021.11.13., szombat, 02:05 óra, San Pedro Sula: Honduras – Panama

2021.11.17., szerda, 02:05 óra, Panamaváros: Panama – Salvador

Yhoan Andzouana (Kongó) – a 2022-es vb selejtezői

2121.11.11., csütörtök, 17:00 óra, Brazzaville: Kongó – Namíbia

2021.11.14., vasárnap, 20:00 óra, Dakar: Szenegál – Kongó

Malý Matúš, Sebastian Nebyla (Szlovákia U21) – a 2023-as eb selejtezői

2021.11.12, péntek, 18:00 óra, Khimki: Oroszország – Szlovákia

2021.11.16., kedd, 17:30 óra: Alytus: Litvánia – Szlovákia

Nikola Krstović (Montenegró U21) – a 2023-as eb selejtezői

2021.11.16., kedd, 17:00 óra, Szarajevó: Bosznia-Hercegovina – Montenegró

Veszelinov Dániel (Magyarország U21) – a 2023-as eb selejtezői

2021.11.12., péntek, 17:45 óra, Felcsút: Magyarország – Lettország

2021.11.16., kedd, 18:40 óra, Petah Tikva: Izrael – Magyarország

Szalma Dániel (Szlovákia U19) – felkészülés

2021.11.11., csütörtök, 16:00, Malaga, Spanyolország: Szlovákia – Csehország

2021.11.13., szombat, 16:00 óra, Malaga, Spanyolország: Norvégia – Szlovákia

Mikuláš Demjanovič, Dávid Kmeťo (Szlovákia U18) – felkészülés

2021.11.10., szerda, 13:30 óra, Kranjska Gora: Szlovénia – Szlovákia

2021.11.12., péntek, 11:30 óra, Kranjska Gora: Szlovénia – Szlovákia



(dac1904.sk)