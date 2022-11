DAC - Nebyla: "Hálás vagyok, amiért a szurkolók a nevemet skandálták"

„Remek érzés, örülök, hogy sikerült győztes gólt szereznem, de mindig a csapat sikere a legfontosabb. Nehéz összecsapáson vagyunk túl, elég lehetőségünk volt, hogy hamarabb eldöntsük a meccs kimenetelét. Mivel csak 1:0 volt az állás, az ellenfél érezte a lehetőséget és nyomást gyakorolt ránk. Mindegyik csapatnak egyszerűbb emberelőnyben futballoznia, de a Ružomberok nem adta fel, keményen küzdöttek a gólért. Veszélyesen játszottak, volt egy közeli szabadrúgásuk, szögleteik és beadásaik – a pontrúgások ebben a szezonban is az erősségeik közé tartoznak. Örülünk, hogy nem kaptunk gólt és hogy sikerült otthon tartani a pontokat. Egy nagyon fontos győzelmet arattunk, amely az idény másik felére is lendületet ad majd” –mondta a csütörtöki DAC-Ružomberok (1:0) összecsapás egyetlen gólszerzője, Sebastian Nebyla.

A húszéves középpályás 41. fortunaligás meccsén a 3. találatát szerezte, a jelenlegi idényben másodszor iratkozott fel a gólszerzők közé. „Főleg a családomnak, a barátnőmnek, a szüleimnek ajánlom és mindenkinek, aki szurkol nekem. Nagyon boldog vagyok a találatom miatt és bízom benne, hogy még több is jön majd belőle. Hálás vagyok a közös gólörömért, és amiért a szurkolók a nevemet skandálták. Azonban nem én vagyok a fontos, hanem az, hogy a csapat találjon be és győzedelmeskedjen.”

A szezon őszi felének utolsó mérkőzése egyúttal a DAC századik bajnoki találkozója is volt a MOL Arénában. „Mindegyik játékosnak nagy örömet okoz egy jubileumi meccs megnyerése hazai pályán. Viszont az egész őszi szezont pozitívan értékelhetjük, hiszen a második helyen állunk, a legfelső pozíciókat támadjuk. Úgy gondolom, hogy tavasszal is lesz esélyünk az élbolyban mozogni. Követjük a célunkat és meglátjuk, ez mire lesz elég. Remélem, a lehető legjobb helyezésre. Sikeres sorozatot építettünk fel, amelyet szeretnénk a szezon második felébe is átvinni. Mindegyik együttes szeretne az első helyen végezni, de nekünk főleg saját magunkra kell összpontosítanunk. Minden mérkőzést meg akarunk nyerni, csak rajtunk múlik, hogy ez sikerül-e” – tette hozzá a németországi Gütersloh városában született labdarúgó.



(dac1904.sk)