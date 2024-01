DAC: Muňoz szerint jó úton halad a csapat

Xisco Muňoz (DAC): „Kiváló meccsen vagyunk túl, sok fontos információt kaptunk. Az első hatvan percben sikerült megvalósítanunk az eltervezett dolgokat. A csapat jó úton halad, folytatjuk az eddigi ötletek gyakorlását. Megvoltak a helyzeteink a gólszerzésre és talán egy piros lap is elmaradt az ellenfélnél, de egy előkészületi mérkőzésről beszélünk, ott ez is belefér. Az utolsó félórában tíz új játékossal futballoztunk, akikkel türelmesnek kell lennünk, de egyébként jó benyomást keltettek. A fiataloknak hozzá kell szokniuk a felnőtt labdarúgás iramához. A végeredmény annyira nem volt ma fontos, inkább az, amit az első hatvan-hatvanöt percben mutattunk és hogy a fiatalokat igyekeztünk bedobni a profi labdarúgás világába. Az a feladatunk, hogy az akadémistáinknak is lehetőséget biztosítsunk.”

Michael Wimmer (Austria): „Nagyon jó főpróbát abszolváltunk egy minőségi csapat ellen, amely igyekezett játszani a futballt és minél többet tartani a labdát. Nehéz volt számunkra levegőhöz jutni, ami jó dolog, hiszen ez pontosan az, amit a jövő héten gyakorolni szeretnénk. A végeredmény rendben van a részünkről, de egy felkészülési mérkőzésen nem ez a legfontosabb. Az első gól döntő fontosságú volt. Az első félidőben szerencsénk volt a DAC helyzeteinél, de mi is eltaláltuk a kapufát egy pontrúgást követően. A vezetés megszerzése után megvolt az energiánk, a játékunk folytonossága és a magabiztosságunk is.”



(dac1904.sk)