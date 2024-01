DAC - Muñoz: "Főleg a támadósorba keresünk játékosokat, akik a különbséget jelenthetik és tudnak hozni valami pluszt”

Hogyan töltötte a téli pihenőidőszakot?

„Nagyon jól, köszönöm. Ez egy olyan időszak, amelyet a családommal töltök, a karácsony pedig az év legszebb ünnepe. Együtt van a család, élvezzük egymás társaságát, minőségi időt töltünk együtt. Természetesen dolgoztam is, folyamatosan kapcsolatban voltam a klubvezetéssel.”

A felkészülési időszak menetrendje és tervezete már elő volt készítve, vagy a pihenő alatt ezen is dolgozott?

„Nem, mindent hamarabb előkészítettünk már. Ha időben elkészül, tudjuk magunkat a tervekhez tartani, és a felkészülés indulása után már kizárólag a napi teendőkre figyelni.”

Öthetes felkészülés vár a csapatra, kizárólag hazai környezetben. Az első napon teszteken estek át a játékosok. Hogyan néz ki a felkészülés további része?

„Itt, a MOL Akadémián minden körülmény adott a jó felkészüléshez, ezért nem terveztünk edzőtáborba utazni. A legfontosabb, hogy ez idő alatt, tétmérkőzések nélkül tudunk azokkal az elemekkel közösen foglalkozni, amelyeket szeretnénk viszont látni a játékunkban. Jobban megismerhetjük a srácokat és ők is a stábtagokat, felismerik, mit is szeretnénk látni tőlük. Igyekszünk a lehető legminőségibb felkészülést végigcsinálni, hiszen a tavasz elején rögtön nagyon nehéz meccsek várnak ránk, így az első naptól keményen dolgozunk.”

A játékosoknak a szünet alatt egyéni edzésterveket kellett teljesíteniük, az első napon pedig lemérték, ki mennyire felkészült. Az erőnléti edző szavai szerint egyénekre szabott edzéseket is abszolválnak majd a srácok. Mit jelent ez a gyakorlatban?

„Nagyon fontosnak tartom, hogy a futballisták mennyire figyeltek oda magukra és a testükre a pihenőidőszak alatt. Fontos a pihenés is, de amikor elkezdődik a kemény munka, arra is felkészültnek kell lenniük. Szeretek keményen dolgozni a felkészülési időszak alatt, hiszen ezzel valamelyest csökkenthetjük a sérülés kockázatát a szezon során. Erről beszéltünk is a játékosokkal, világosan elmondtuk nekik, mi az elképzelésünk a zsírokról, kilókról és minden másról. Remélhetőleg kellően professzionális szinten vannak ehhez, hiszen nincs egy hetünk az adaptációra, azonnal bele kell vágnunk a kemény munkába, mert négy hét múlva indul a bajnokság.”

A novemberi érkezésekor hangoztatta, hogy akkor a tétmérkőzések miatt nem volt sok ideje a csapattal dolgozni, de többször is kifejtette, hogy mennyire fontos lesz a felkészülési időszak. Milyen változásokat igyekszik bevezetni?

„Ősszel főleg a meccstervek felállítása volt a feladat, most pedig az egyes játékszituációkat is begyakorolhatjuk. A találkozókra igyekszünk több tervvel is készülni, hiszen reagálni kell a történésekre és az ellenfél húzásaira is. Van A, B és C tervünk is, amíg meg nem találjuk a végleges és működő megoldást. Ősszel megpróbáltuk stabilizálni az egyes játékszituációkat a fontos összecsapásokra, ezeken pedig tovább kell dolgoznunk. Ellenállóbbnak kell lennünk és képesnek lenni más helyzetekben is megállni a helyünket, hogy megmutassuk: erősebbek vagyunk.”

Hétfőn huszonnégy játékos kezdte a felkészülést, ma pedig már Popović és Goure is csatlakozott a többiekhez. Tudjuk azonban, hogy további mozgások várhatók. Vezetőedzőként milyen változtatásokat szeretne eszközölni a keretben?

„Először is elmondanám, hogy nagyon elégedett vagyok a jelenlegi kerettagokkal. Az edzéseken és a mérkőzéseken is igyekeznek mindent beleadni, a lehető legjobbat nyújtani. A klub komoly ambíciókkal rendelkezik és igyekszik mindig a lehető legjobb megoldást megtalálni az átigazolási piacon és tudom, hogy a vezetőség keményen dolgozik néhány futballista leigazolásán, a csapat megerősítésén. Mi is igyekszünk a lehető legtöbbet nyújtani a labdarúgóknak. Boldog vagyok, amiért a sérülés miatt hosszabb kényszerpihenőre szoruló játékosok, Gavrić, Csinger és Goure hamarosan visszatérhetnek – ez szintén fontos számunkra.”

Mennyi változásra számít a keretben?

„Ebben a tekintetben a piac alakulása a fontos. Ismerjük a klub ambícióit, tudjuk, mit akarunk. A klubvezetés keményen dolgozik, hogy idehozza a kiszemelteket. Számunkra most a legfontosabb, hogy a felkészülési időszakra helyezzük a hangsúlyt. Nagyon keményen kell dolgoznunk és majd kiderül, mi lesz. Főleg a támadósorba keresünk játékosokat, akik a különbséget jelenthetik és tudnak hozni valami pluszt.”



(dac1904.sk)