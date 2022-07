DAC-Liptovský Mikuláš – Guľa: "Az ilyen győzelmek nagyon fontosak a csapat, az öltöző számára!"

Adrian Guľa (DAC): „Nagyon értékes győzelmet arattunk. Tudtuk, hogy az ellenfél agresszíven fog játszani, és igyekszik kihasználni, hogy ilyen feszített a programunk. Sokáig tartott a hazaút a csütörtöki kupameccsről, nem volt meg a kellő frissességünk. Az ilyen győzelmek nagyon fontosak a csapat, az öltöző számára. Vesztésre álltunk, de a mai győzelem legfontosabb része, hogy így is meg tudtuk fordítani az eredményt. Szurkolóink a nehéz pillanatokban is mellettünk álltak. Nem volt minden tökéletes a mérkőzésen. Legutóbb 4:2-re vertük idehaza a Liptószentmiklóst, és még ennek a meccsnek az emléke is benne volt a fejekben. Nagyok voltak az elvárások a szezonnyitón, nehezen tartottuk itthon a három pontot, de a fiúk az utolsó pillanatig hajtottak. Három meccset nyertünk a legelején, ma viszont más módon győztünk, mint az előzőekben, ezért is értékelem sokra a teljesítményünket. Most gyors egymásutánban jönnek a találkozók, s remélem, hogy ez a győzelem erőt ad a folytatásban, mert már holnap útra kelünk a Feröer-szigetekre.”

Jozef Kostelník (L. Mikuláš): „A mai teljesítményünk után legalább az egyik pontot megérdemeltük volna. A döntetlen igazságosabb eredmény lett volna. Tudtuk, mik a DAC erősségei, és igyekeztünk megakadályozni a hazaiak kombinatív játékát. A vezető találatunk után elkövettünk egy hibát a középpályán, aztán pedig egy pontrúgásból kaptunk gólt. Végrehajtottunk több cserét is, voltak helyzeteink, de már nem sikerült kiegyenlíteni.”

