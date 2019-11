DAC - Kružliak: "Két pontot vesztettünk"

„Az ellenfél jól szervezett volt. Az első félidőben nehezen törtük át a védelmüket, még ha meg is voltak a lehetőségeink. Az ellenfélnek is volt az a kettős lehetősége, amelyeknél Maťo Jedlička megtartotta a csapatot. Viszont ez volt minden a részükről. A második játékrészben már teljesen átvettük az irányítást, képesek voltunk helyzetekbe is kerülni, csak hiányzott a hatékonyság. Ha nem lövünk gólokat, akkor a győzelmek sem jönnek. Hiányzott a meglepetés a játékunkból és az, hogy valaki valami pluszt nyújtson. A rögzített játékhelyzetekből is betalálhattunk volna, hiszen megvoltak a helyzetek, de nem sikerült gólt szerezni. Két pontot vesztettünk, mert a második félidőben teljesen domináltunk, az ellenfél nem jelentett veszélyt. Talán csak a kapott gól nélkül lehozott találkozónak örülhetünk” – értékelte a Sereď elleni gól nélküli döntetlent Dominik Kružliak.

Ismét beigazolódott, hogy nem egyszerű zsinórban öt bajnokit megnyerni. A DAC 25 élvonalbeli idénye során ez csak kétszer sikerült, ezúttal négynél akadt meg a csapat. „Bár szép győzelmi sorozatot építettünk, de mindig meccsről meccsre haladtunk. Nem figyeltük a sorozatot, egyszerűen mindig csak a következő összecsapást akartuk megnyerni. Szombaton gól nélküli döntetlen született, amiért kár, hiszen elég helyzetünk volt, amiket sajnos nem sikerült kihasználni. Bízom benne, hogy egy újabb pozitív szériát építünk” – reméli a DAC 23 éves védőjátékosa, aki egyáltalán nem érezte, hogy mindössze három nappal korábban egy nagyon nehéz kupameccset játszottak a Spartak Trnava ellen. „Nem voltunk fáradtak, bár három mérkőzésből álló angol hetet abszolváltunk, de ez valahogy nem volt érezhető. A szurkolók hajtottak minket előre, főleg a második félidőben, amikor nagyon aktívak voltunk. Talán az egyetlen negatívum az elszalasztott győzelem.”

A hangulaton már szombaton tudnak javítani a sárga-kékek, amikor ismét hazai pályán szerepel a csapat: a novemberi válogatott szünet előtti utolsó játéknapon a Trenčínnel találkoznak. „Következő ellenfelünknek minőségi a játékoskerete, sok idegenlégióssal. Jól kell regenerálódnunk a héten és alaposan felkészülnünk belőlük. Bízom benne, hogy sikeresek leszünk ellenük. Nem nézzük a tabellát, csak magunkra összpontosítunk és a feladatainkra, amelyeket jól akarunk elvégezni a pályán. Mindenképpen egy nehéz meccsre számítok a Trenčín ellen, de bízom a győzelemben” – fűzi hozzá védelem nyári erősítése.



fcdac.sk