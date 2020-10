A DAC kilenc játékosát is behívták hazája válogatottjába

Az októberi asszociációs terminusban a DAC felnőttcsapatának kilenc játékosa is válogatott behívót kapott.

Míg szeptemberben hat játékosnak érkezett meghívó a DAC A csapatából, most kilenc futballistánk is teljesíti válogatottbeli kötelezettségeit. Kalmár és Schäfer az Európa-bajnokságon való részvételért küzdenek meg. A selejtező elődöntőjében Marco Rossi szövetségi kapitány védencei Bulgáriában lépnek pályára (továbbjutás esetén novemberben a Románia-Izland párharc győztesét fogadják Budapesten). A magyar nemzeti csapat másik két találkozója is tétmérkőzés, ugyanis Szerbiában és Oroszországban a Nemzetek Ligája táblázatának a pontjaiért zajlik a küzdelem.

Két sárga-kék játékosnak is esélye van bemutatkozni hazája felnőtt nemzeti tizenegyében, ugyanis Eric Ramirez és Sainey Njie első alkalommal kapott meghívót.

Venezuela számára elkezdődik a 2022-es katari világbajnokság selejtezősorozata, amelynek első két mérkőzésén Kolumbia és Paraguay ellen mérkőzik a dél-amerikai gárda.

Gambia két felkészülési találkozót abszolvál a portugáliai összpontosításuk ideje alatt. Az elsőn ráadásul két DAC-játékos is farkasszemet nézhet, hiszen Njie „Skorpiói” a Yhoan Andzouanát a soraiban tudó Kongóval találkoznak.

Moldáviára is egy érdekes megmérettetés vár, ugyanis már szerdán a négyszeres világbajnok Olaszország ellen lép pályára felkészülési találkozón Firenzében. Ion Nicolaescu és társai két további összecsapást is abszolválnak, immár a Nemzetek Ligájának keretében.

A cseh U21-es válogatott és Martin Jedlička fontos, sőt esetlegesen sorsdöntő lépést tehet a jövő évi Európa-bajnokságon való helyük bebiztosítása felé. Az „Oroszlánkölykök” a selejtezőcsoportjuk élén állnak, és ezt a helyezést Skóciában és Litvániában is szeretnék megőrizni.

Malý Matúš és Sebastián Nebyla elutaztak a szlovák húszéven alatti válogatott összetartására, amelyet október 4-e és 9-e között Poprádon rendeznek.

Dominik Kružliak bekerült a szlovák felnőttválogatott bővebb keretébe, és ugyanez igaz a Száraz Benjamin, Martin Bednár, Jakub Švec hármasra is az U21-es gárdában. Az alakulófélben levő U19-es gárda dunaszerdahelyi összpontosítására a 2002-es korosztályból Dominik Veselovský és Bögi Ferenc érkezik a leközelebbről.

A DAC felnőttcsapata tagjainak programja az októberi válogatott mérkőzéseken:

Kalmár Zsolt, Schäfer András (Magyarország) – a 2020-as eb selejtezőjének elődöntője és a Nemzetek Ligája

2020.8.10., csütörtök, 20:45 óra: Bulgária-Magyarország (Szófia)

2020.10.11., vasárnap, 20:45 óra: Szerbia-Magyarország (Belgrád)

2020.10.14., szerda, 20:45 óra: Oroszország-Magyarország (Moszkva)

Eric Ramirez (Venezuela) – a 2022-es vb selejtezői

2020.10.9., péntek 01:30 óra: Kolumbia-Venezuela (Barranquilla)

2020.10.13., kedd, 22:00 óra: Venezuela-Paraguay (Mérida)

Ion Nicolaescu (Moldova) – felkészülés és a Nemzetek Ligája

2020.10.7., szerda, 20:45 óra: Olaszország-Moldova (Firenze)

2020.10.11., vasárnap, 20:45 óra: Görögország-Moldova (Athén)

2020.10.14., szerda, 20:45 óra: Moldova-Szlovénia (Kisinyov)

Yhoan Andzouana (Kongó) – felkészülés

2020.10.9., péntek, 20:00 óra: Kongó-Gambia (Algarve, Portugália)

Sainey Njie (Gambia) – felkészülés

2020.10.9., péntek, 20:00 óra: Kongó-Gambia (Algarve, Portugália)

2020.10.13., kedd, 20:00 óra: Gambia-Guinea (Algarve, Portugália)

Martin Jedlička (Csehország U21) – a 2021-es eb selejtezői

2020.10.9., péntek, 18:30 óra: Skócia-Csehország (Edinburgh)

2020.10.13., kedd, 17:30 óra: Litvánia-Csehország (Marijampolé)



(dac1904.sk)