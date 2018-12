DAC-karácsony – Világi: Visszajöttünk. Hosszú évek után újra azok vagyunk, akik voltunk!

Az idei évben volt minek ünnepelni a DAC háza táján. Az előző idényben harmadik lett a felnőtt csapat, amivel kivívta jogát az európai kupaszereplésre, elkészült az akadémia és finisel a stadion is. Erről is beszámoltak a klub tisztviselői a karácsonyváró ünnepségen. A műsort vezető Nagy Krisztián pedig elárulta, hogy a jövőben az eddig városi sportklubként működő VSK Dunaszerdahely kézilabdacsapat is felveszi a DAC nevét.

Végh Tibor klubelnök kiemelte, mozgalmas, de egyúttal sikeres év van mögöttük, amely ismét elsősorban a kemény munkáról szólt.

„2014 tavaszától, amióta a klub Világi Oszkár kezébe került, már a hatodik bajnoki idényünk telik. Bátran kijelenthetjük, hogy a DAC mára Szlovákia legjobbjai közé tartozik, úgy az utánpótlásnál, mint a felnőtteknél. A klub hátterével pedig abszolút az élen járunk” – jelentette ki.

Emlékeztetett, hogy ma 15 különböző csapatukkal folytatnak napi edzéseket 32 edző segítségével, az utánpótlás létszáma megközelítőleg 300. Mindemellett folyamatban van egy előkészítő program óvodásokkal, amely keretén belül további 100 kisgyermekkel készülnek arra, hogy csatlakozzanak a DAC-hoz.

Kihangsúlyozta, hogy a 2017-18-as idényben az U17-es és a felnőtt A-csapat is bronzérmes lett a bajnokságában, utóbbi 25 év elteltével került vissza az európai kupaporondra. Az akadémiarendszer első évadában, tavaly 12-ből 5. helyezést értek el, és ezt idén megvédték.

„Felnőtt csapatunk keretéből az ősszel 11 játékos viselte nemzeti csapatának a mezét. A fiataloknál az egész évet figyelembe véve ez a szám 14" - közölte Végh Tibor.

Emlékeztetett arra is, hogy az egyes korosztályok legtehetségesebb játékosait egy-két korosztállyal idősebbek közt is szerepeltették, ami sokat segíthet az egyéni teljesítményük javításában. A klub egyes csapatai összesen közel 350 tétmérkőzést, és csaknem 100 felkészülési meccset játszottak.

„Létszámbeli céljait már elérte a klub, most már elsősorban a minőség irányába szeretnénk orientálódni. A pályán elért eredmények mellett fontosnak tartjuk, hogy a DAC szellemében és szellemiségében is a többi klub előtt járjon” – fogalmazott Végh. Kiemelte a felnőtt és ificsapat mentális edzésének jelentőségét is, illetve azt, hogy a fiataloknál arra is ügyelnek, hogy az iskolában is jól teljesítsenek.

„Azt valljuk, hogy a csúcsra törünk, de soha ne feledjük hogy honnan, milyen régióból indultunk” – szögezte le, majd felhívta a figyelmet az U11-es és U13-as járási válogatottra, mely szintén rendszeresen edz az akadémián, ezáltal egyenes utat biztosítanak a régió legtehetségesebb játékosainak a DAC-ba.

„2014. február 14-én egy nagy múltú klub voltunk, amely a pusztulásra volt ítélve. 5 évvel ezelőtt elkezdtünk álmodni, arról, hogy újra egy nagy klub leszünk. Célokat tűztünk ki, és most elmondhatjuk, hogy azokat beteljesítettük. Ha nem tesszük azt, amit tettünk az elmúlt 5 évben, akkor is itt állnánk, csak akkor a mindennapok túléléséről kellene beszélnünk, és elvesztettünk volna sok olyan örömteli pillanatot, amelyet együtt éltünk át az elmúlt öt évben. Ma viszont nem a túlélésről beszélünk, hanem hogy hogyan építsük a jövőjét ennek a klubnak” – hangsúlyozta Világi Oszkár, a DAC tulajdonosa.

Beszélt a klub akadémiájáról, 13 pályájáról, 13 ezres stadionjáról. „Ma Szlovákiában nincs hasonló háttérbázissal és infrastruktúrával rendelkező klub. Mindez megfogható, tapintható. De ettől sokkal több történt velünk 2014 februárja óta. Akkor az összes ificsapatunk a második ligában szerepelt, valahol a kieső helyek környékén. Volt olyan mérkőzés, amelyen 13 gólt kaptunk. Azok a fiatalok, akik akkor a DAC-ban látták a nagybetűs csapatot, egy olyan klubban fociztak, amelyben nem volt büszkeség és erkölcsi tartás. Ahol ma tartunk, azt az előbb hallhattuk. Az eredményektől azonban sokkal fontosabb az a munka, amit elvégeztünk, az edzésmennyiség, amely azt eredményezi, hogy napról napra erősebbek vagyunk, hogy válogatottak ülnek közöttünk, és sokan vannak a teremben, akik a jövő nagy reményű focistái lesznek” – fejtette ki.

Úgy véli, ma már tisztelik a DAC-ot úgy az ifik, mint a felnőtt csapatok közt. „DAC-mezben játszani ma büszkeség és megtiszteltetés is” – szögezte le –

„5 évvel ezelőtt 10 pontunk volt, ma 35. A bennmaradás volt a célunk, ma a bajnokság megnyerése. 5 éve Zsolna úgy nyert ellenünk, hogy kötelező volt nyerniük. Ma a 90. percben lőtt egyenlítő gólnak úgy örül a Zsolna, mintha bajnokságot nyert volna. Ma már itt tartunk, erősek vagyunk, nemcsak technikai tudásban, hanem lélekben is. Minden meccsre nyerni megyünk, és minden ellenfél tudja, hogy van esélyünk a győzelemre.”

Értékelte, hogy a csapat 25 év után ismét európai kupában szerepelt, és biztatott, hogy erre minden évben szükség volna, hogy lássa a csapat, hol tart a világ. „Azt szeretnénk, hogy ha valaki majd a közép-európai fociról beszél, akkor ne tudja ezt úgy tenni, hogy ne beszélne a DAC-ról is... Ahhoz viszont, hogy ide elérjünk, még sokat kell majd dolgoznunk, és alázatosnak kell lennünk” – magyarázta.

„A határtalan szenvedély, ami a DAC-ot jelenti, mindenkit megérint, aki egyszer eljön egy DAC-meccsre. Aki idejön, az megváltozik, megtanul feltétel nélkül szeretni. Azt szeretném mondani mindannyiótoknak, akik a DAC-családhoz tartoztok és DAC-szívetek van, hogy visszajöttünk! Hosszú évek után újra azok vagyunk, akik voltunk. A futball bevehetetlen fellegvára itt, Közép-Európában” – zárta gondolatait Világi Oszkár.

(SzT)