DAC: Kalmárt választották a 2020-as ősz legjobbjának a szurkolók

A szurkolók szerint egyértelmű: Kalmár Zsolt volt az elmúlt félszezon legjobb DAC-játékosa. A magyar játékos a Fortuna Liga őszi idényének legjobban értékelt futballistája lett az InStat szerint, de például a Šport napilapnál is őt vitte el a pálmát. Ráadásul Kalmár nagyszerűen játszott a magyar válogatottban is, amellyel kijutott a jövő évi Eb-re, illetve feljutott a Nemzetek Ligája A-divíziójába.

Nem csoda hát, hogy a 2017-es, 2018-as és 2019-es őszhöz hasonlóan, ezúttal is Zsolti nyerte a DAC szurkolói szavazását. A csapat 25 éves középpályása a szavaztok 52 százalékát gyűjtötte be, ami abszolút rekord az ankét létezése során. A második helyen a tavaszi győztes Martin Jedlička végzett, aki hat szavazattal előzte meg Cesar Blackmant. A tavaszi dobogósok tehát ősszel is érmesként zártak, ám az 1. és a 2. helyen csere történt.

A szavazás a DAC honlapán zajlott 2020. december 17-től hétfő estig. A szurkolók abból a 21 játékosból választhattak az aktuális keretből, akik a Fortuna Liga 2020/21-es idényének eddigi mérkőzésein legalább 45 percet lejátszottak.

Az online voksolás során összesen 979 szavazat érkezett, ezek alapján az első tíz helyezett sorrendje (a név mellett a szavazatok száma és százalékos aránya):

1. Kalmár Zsolt 506 51,69% 2. Martin Jedlička 86 8,78% 3. Cesar Blackman 72 7,35% 4. Andrija Balić 65 6,64% 5. Marko Divković 58 5,92% 6-7. Eric Ramirez 38 3,88% 6-7. Schäfer András 38 3,88% 8. Eric Davis 35 3,58% 9. Dominik Kružliak 20 2,04% 10. Malý Matúš 12 1,23%

Eddigi érmesek:

2014/15 ősz: Szabó Ottó 23,65%, Saláta Kornél 19,54%, Darijo Krišto 7,97%

2014/15 tavasz: Peter Štepanovský 39,50%, Ľubomír Michalík 10,64%, Szarka Ákos 9,46%

2015/16 ősz: Szarka Ákos 19,18%, Peter Štepanovský18,96%, Erik Pačinda 15,57%

2015/16 tavasz: Jakub Brašeň 22,99%, Erik Pačinda 18,64%, Marin Ljubičić 6,84%

2016/17 ősz: Jakub Brašeň 15,81%, Peter Štepanovský 10,13%, Kontár Zoltán 9,32%

2017/18 ősz: Kalmár Zsolt 37,03%, Erik Pačinda 25,66%, Eric Davis 7,97%

2017/18 tavasz: Erik Pačinda 34,05%, Vida Kristopher 29,07%, Marin Ljubičić 8,82%

2018/19 ősz: Kalmár Zsolt 37,18%, Vida Kristopher 23,23%, Eric Davis 16,91%

2018/19 tavasz: Martin Jedlička 39,53%, Kalmár Zsolt 27,79%, Vida Kristopher 9,54%

2019/20 ősz: Kalmár Zsolt 22,3%, Vida Kristopher 15,65%, Martin Jedlička 14,97%

2019/20 tavasz: Martin Jedlička 39,11%, Kalmár Zsolt 21,40%, Cesar Blackman 11,08%

2020/21 ősz: Kalmár Zsolt 51,69%, Martin Jedlička 8,78%, Cesar Blackman 7,35%



(dac1904.sk)