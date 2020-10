DAC - Kalmár: "Ha még 120 percig játszunk, akkor sem jön össze a második gól"

„A játékunkkal nem volt gond, uraltuk a mérkőzést. Nagyon sok helyzetünk volt, akár még kétgólos hátrányból is felállhattunk volna. Az ellenfél öt kapura tartó lövéséből négy gól lett, nem a mi napunk volt a szombati. A lövéseink nem voltak pontosak, ami kapura ment, azt hárította az ellenfél hálóőre, ráadásul a szélről belőtt labdák sem találtak embert. Nem gondolom, hogy a műfű okozta volna a vesztünket, hiszen az elmúlt években rendre elvittük innen a három pontot. Jól is játszottunk, pontosan passzoltunk, sok helyzetet kidolgoztunk. Gratulálok a Zsolnának, hősiesen védekeztek és jól kontráztak. Mi bárhogy lőhettünk kapura, egyszerűen nem ment be semmi. A játékkal és a hozzáállással nem volt gond, de ez egy ilyen nap volt. Úgy érzem, ha még 120 percig játszunk, akkor sem jön össze a második gól. Eddig nyolcból nyolc meccset nyertünk, időnként mindegyik csapatnak becsúszik egy vereség. Baj akkor van, ha több ilyen is lesz, viszont ezt nem fogjuk hagyni,” – nyilatkozta Kalmár Zsolt a szombati Žilina-DAC (4:1) találkozó után, amelyen a sárga-kékek először veszített pontokat a szezonban.

A DAC csapatkapitánya volt a mérkőzés egyik legaktívabb játékosa, de ezúttal az ő lövései sem találtak célt. „Az egyik centikkel ment mellé, egy fölé ment, kettőt pedig hárított a hazai kapus. A félidei szünetben reménykedtünk, hogy van még esélyünk és Schäfer komoly helyzetbe is került. Ha a második játékrész első tizenöt percében sikerül betalálnunk, akkor akár meg is fordíthattuk volna a találkozót. Ehelyett a Zsolna szerzett gólt. Ilyen a foci, két hét múlva pedig a Michalovce vár ránk, és ott sem számítok könnyű összecsapásra. Nem törhet meg minket ez a vereség, hiszen jó teljesítményt nyújtottunk, de ez most így alakult. Hátrányban is megvoltak a lehetőségeink, de sajnos nem tudtuk azokat gólra váltani.”

A válogatott középpályás kitért a nemzeti tizenegy következő fontos céljára is. „Mindenképpen tovább szeretnénk jutni Bulgáriában, bár tisztában vagyunk vele, hogy egy nagyon nehéz összecsapás vár ránk. A szurkolók visszatérése a lelátókra a hazai csapatot segíti, de tovább akarunk jutni és novemberben megmérkőzni a Románia-Izland találkozó győztesével. Ami személyemet illeti, természetesen szeretnék mindhárom válogatott találkozón szerepet kapni, de majd Rossi szövetségi kapitány eldönti, hogy milyen felállásban és kikkel a kezdőtizenegyben küldi pályára a gárdát. Jó formában érzem magam és erőnlétileg is rendben vagyok, így készen állok pályára lépni akár mindhárom meccsen is,” – mondta Kalmár Zsolt, aki Schäfer Andrással együtt utazott el a keret tegnapi találkozójára. Rendhagyó módon az októberi összetartáson három mérkőzés vár a csapatra, ráadásul mindhárom esetben idegenben. A Bulgária elleni Eb-pótselejtezőt (2020.10.08, csütörtök 20:45) ugyanis két Nemzetek Ligája összecsapás követi: előbb Szerbiában (2020. október 11., vasárnap 20:45) majd Oroszországban (2020. október 14., szerda) lép pályára a Rossi-legénység.



(dac1904.sk)