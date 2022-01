DAC – Joao Janeiro: Minőségi csapat áll rendelkezésemre

Hogy telt a téli szünet?

„Köszönöm, jól. A családdal töltöttem, de ugyanakkor dolgoztam is, hiszen meg kellett tervezni a felkészülés menetét. A játékosok is pihenhettek, de egyúttal az egyéni edzésterveiket is teljesíteniük kellett, így láthatjuk, hogy megfelelő erőnléti állapotban vágnak neki a kemény munkának. A szünet alatt folyamatosan kapcsolatban voltunk a játékosokkal, és különféle vicces aktivitásokat is kitaláltunk nekik.”

Ez az első felkészülési időszaka a DAC élén. Milyen érzésekkel vágott neki, és mik a tervei?

„Az a tervem, hogy elültessem a játékosokban a módszereimet. Természetesen tiszteletben tartjuk az ellenfeleket is, hiszen nem egyedül futballozunk csak. Ezeken a stratégiai dolgokon hétről hétre dolgoznunk kell. Szeretném ötvözni a saját módszereimet és a klub történetét, sikerre vezetve a csapatot. Sokat kell dolgoznunk a taktikán, a játékstílusunkon és különféle más dolgon is, amit szeretnénk a pályán viszont látni. Lépésről lépésre kell haladnunk.”

Az első napon tizenhét játékossal vágott neki a felkészülési időszaknak, a keret többi tagja fokozatosan tér vissza. Néhányuk viszont csak februárban érkezik majd Dunaszerdahelyre. Mennyire nehéz egy edző dolga ilyenkor?

„Manapság egy edzőnek az ilyen helyzetekre is fel kell készülnie. Az ideérkezésemkor ugyanezt kérdezték tőlem, hiszen akkor csak tíz futballista állt a rendelkezésemre. Egyrészt a klubnak és a szurkolóknak büszkének kell lenniük, hogy válogatott labdarúgóink vannak, viszont az edző számára ez egy bonyolult helyzet. Bár azt kell mondanom, én is büszke vagyok rájuk. Természetesen nehéz helyzet ez, hiszen vannak olyan csapatok, amelyeknek nincs válogatottjuk, így előnyösebb helyzetben vannak. Felkészültünk a hasonló helyzetekre, nem első alkalommal fordult elő ilyen. Manapság rengeteg a gond a repülőutakkal. Vannak játékosok, akik a világbajnoki selejtezőkön lépnek pályára ebben az időszakban, mások sajnos lebetegedtek, ezért nem lehettek itt velünk a felkészülés kezdetén. Ilyen a futball. Hozzá kell szokni és rugalmasnak lenni, hiszen akár óránként is változhat a helyzet. Én ki vagyok békülve ezzel, de nekem is meg kell küzdenem az adódó gondokkal.”

Milyen mozgások várhatók a játékoskeretben?

„Pillanatnyilag egy futballista sem érkezett, és egyedül Nicolaescu távozott. Természetesen a világ bármelyik edzője a lehető legjobb játékosokat akarná a keretében tudni, és ha a piac engedi, akkor így is teszünk. Először is szeretném azt leszögezni, hogy egy minőségi csapat áll rendelkezésemre, másodszor pedig tudni kell, hogy a januári átigazolási ablak egy bonyolult időszak. Nem olyan, mint a nyári, amikor lejárt szerződésű futballistákat lehet igazolni vagy olyanokat, akiknek egy egész szezon van a háta mögött. Januárban nagyon óvatosnak kell lenni az átigazolásokkal. A legutóbbi öt meccsen tizenegy pontot szereztünk. Ha egy edzőváltást követően ilyen eredményesen szerepel egy csapat, akkor az tiszteletet érdemel, hiszen az öltözőben sem könnyű feldolgozni, hogy új a főnök. Számomra abszolút nem jelent gondot, ha a mostani kerettel kell dolgoznom.”

Arról is ismert, hogy szívesen ad lehetőséget a fiatal futballistáknak. Mely játékosokat vonja be az edzésprogramba az ifjúsági együttesektől vagy Somorjáról?

„Van három-négy olyan tehetség, akiket a saját szememmel láttam. Sohasem tudom egyetlen labdarúgónak sem megígérni azonban, hogy biztosan játszani fog. Még a meccsek előtt sem. Pillanatnyilag annyit tudok ígérni, hogy az általam és a klub által tehetségesnek tartott játékosok velünk fognak edzeni. Ha pedig kiérdemlik, akkor megkapják majd a játéklehetőséget is. Például Veselovskýt is azonnal bevetettem. Megértette, amit kértem tőle, így pályára került. Sok ilyen játékos lehet még a DAC-ban. Most például Bögi is velünk edz. Megeshet, hogy egy futballistának nem jut hely a keretben, mert arra a posztra már van két-három minőségi labdarúgónk. Ez nem egyszerű helyzet, de számomra nem okoz gondot, ha az ilyen focisták velünk gyakorolnak a szezon során. Ha megnyílik előttük az esély, akkor pályára kerülnek. Az a fontos, hogy profi játékosok között edzhessenek, és tanulhassanak tőlük. És ha esélyt kapnak, csak rajtuk áll, élnek-e vele.”

Mik a célkitűzései a tavaszi szezonra?

„Szeretnénk javítani a jelenlegi negyedik helyezésünkön. Az elmúlt meccseken láthattuk, hogy semmivel sem voltunk rosszabbak, mint a Slovan vagy a Rózsahegy. Sőt, a statisztikai mutatók alapján mi futballoztunk jobban, de nem tudtunk betalálni. Igaz, ők se nekünk, ami jó, de mi sem nekik. Az ilyen találkozókon, ha sikerül vezetést szerezni, akkor megnő a további gólok esélye, mert hátrányban az ellenfélnek nyíltabban kell futballoznia, több teret hagyva nekünk. Semmi olyat sem láttam tőlük, ami alapján kijelenthető, hogy jobbak nálunk. Manapság a foci nagyon kiegyensúlyozott, ezért a stratégia lehet a döntő faktor. Továbbra is bízom az itteni futballistákban. Mondhatnék olyan dolgokat is a céljainkról, amelyeket mindenki hallani akar, de ahogy azt korábban már lenyilatkoztam, egy nagyon reálisan gondolkozó ember vagyok. Szeretek álmodozni, de csak a saját ágyamban. Nem gondolkozhatok az első hely megszerzésén ekkora ponthátránnyal. Szeretném a lehető legjobb munkát elvégezni, mert amikor valami nem kivitelezhetőn dolgozik az ember, az csak energiapazarlás. A célunk egyértelmű: javítani a jelenlegi negyedik helyezésünkön.”



(dac1904.sk)