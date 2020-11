DAC - Jedlička: "A következő mesterhármasért"

Gratulálunk az Európa-bajnokságra való kijutáshoz. Hogyan tekintesz erre a sikerre?

„Köszönöm. Ez egy nagy motiváció számomra a szezon hátralevő felére nézve, hogy továbbra is védhessek és jó teljesítményt nyújtsak, a lehető legjobban felkészülve ezzel az Eb-re. A kijutással egy álmom vált valóra. Ez egy arany mesterhármast jelent számunkra, hiszen ugyanezzel a korosztályos együttessel már a tizenhét és a tizenkilenc éven alatti Európa-bajnokságra is kijutottunk – most pedig az U21-esre is. A San Marino elleni két mérkőzés kivételével az említett selejtezősorozatok mindegyik találkozóján én álltam a kapuban.”

A harmadik kalapból sorsoltak titeket ebbe a nehéz selejtezőcsoportba, amelyet végül sikerült megnyernetek. Miben rejlik szerinted a siker kulcsa?

„Jó játékosaink vannak, de a legfontosabb a hihetetlenül jó közösség. Mindenki várja a válogatott összetartásokat, mindannyian egyfelé húzunk. Még ha nem is megy a játék, ez egy plusz motivációt jelent.”

A csapattársaid a gárda kulcsembereként jellemeztek. Mennyire vagy elégedett a saját teljesítményeddel?

„Nem tartom magam döntő tényezőnek, de igaz, hogy Dunaszerdahelyről mindig tökéletesen felkészülten utazhattam a nemzeti csapathoz, hiszen általában nehéz meccseken védhetek sok néző előtt. Nem engedtem, hogy nyomás nehezedjen rám, és ennek is köszönhetően több meccsen képes voltam megtartani az együttest. Ám ehhez természetesen szükségem volt a csapattársak segítségére is.”

Milyen visszhangja volt a kijutásnak a cseh médiában és a szurkolók között?

„Hihetetlen, mivel a selejtezősorozat alatt többször is nagyon bonyolult helyzetbe kerültünk. A végén meg kellett nyernünk mindkét nehéz idegenbeli összecsapásunkat, és még ez sem jelentett biztos kijutást. Ehhez még hozzájöttek a koronavírus okozta játékoskiesések, így a szövetségi kapitánynak sokszor kellett változtatni a kezdőcsapat összeállításán. Nehéz volt, de sikerrel jártunk.”

A klubhoz való visszatérésed után tudsz extra energiákat meríteni ebből a nagy sikerből?

„Mindenképpen. Az utolsó találkozón kívül klubszinten is kiváló idényt futunk. Már nagyon várjuk a Nyitra elleni összecsapást, amelyen szeretnénk visszatérni a győztes útra.”

A legutóbbi találkozót kivéve az utóbbi években mindig kiegyenlített csatákat vívtunk a nyitraiakkal. Mire kell odafigyelnünk?

„Főleg saját magunkra. Három fontos emberünk is visszatér a kezdőcsapatba. Ha jól futballozunk és betartjuk a vezetőedző utasításait, akkor sikerrel járunk.”

Két éve pont a nyitrai stadionban mutatkoztál be a DAC színeiben. Hogyan megy holnapi ellenfél otthonában a védés?

„Mindig különleges érzés ott pályára lépni, sohasem felejtem el az első szlovák élvonalbeli összecsapásomat. Mindig örülök, ha a nyitrai stadionba utazunk, szép kilátás nyílik onnan a várra. Bízom benne, hogy holnap három ponttal térünk haza.”

A Nyitra ellen idegenben eddig két alkalommal védted a DAC kapuját, mindkettőn győztünk is. Holnap tehát újabb arany mesterhármast érünk el?

„Remélhetőleg igen, nagyon boldog lennék.”



(dac1904.sk)