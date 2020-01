A DAC játékosai kupagyőzelemre hajtanak, de a bajnoki címről sem mondtak még le

Kalmár Zsolt bokatörésből lábadozik, de bízik benne, hogy január végére már a csapattal edzhet.

– mondta Kalmár, majd hozzátette: mindent megtesznek azért is, hogy bejussanak a Slovnaft Cup negyeddöntőjébe. „Komoly céljai vannak a csapatnak, ezért remélem, hogy mindenki olyan erőbedobással fog küzdeni, hogy ezeket el tudjuk érni.”

Hasonló véleményen van Dominik Kružliak is.

– mondta a DAC hátvédje.

Vida Kristopher Berlinben kezdte meg a felkészülést, így már egy hete edzésben van.

– nyilatkozta Vida, majd hozzátette: a felkészülés mindig keményebb, mint a bajnoki szezon alatti edzések, de fontosnak tartja a felkészülési mérkőzéseket ahhoz, hogy később a bajnokságban jól tudjanak teljesíteni.

És, hogy mit vár a tavasztól a sárga-kékek labdarúgója? „Maximalista típus vagyok, mindig jobban szeretnék teljesíteni, mint az előző félévben. Nyilván ez több gólt is jelent, remélhetőleg ez így is lesz, én mindent megteszek majd érte.”

Martin Jedlička is száz százalékig fitten tért vissza a téli szünetről, várta már, hogy újra találkozzon a fiúkkal. A csapat hálóőre is reálisan látja a szezon további részét.

– mondta Jedlička.

Kalmárhoz hasonlóan Vida Máté is sérüléssel bajlódik.

Jan Van Daele sportigazgató az átigazolásokról nyilatkozott.

“Az átigazolási időszakban határozottan két-három új igazolást tűztünk ki célul. Szükségünk van egy középhátvédre, mivel Beskorovainyi és Kružliak által csak két tapasztalt, jó opcióval rendelkezünk ezen a poszton. Oravec jelenleg engedélyt kapott a távozását érintő tárgyalásokra, a Philadelphia Union (MLS) érdeklődik iránta. Ő egy sokoldalú játékos, hátvédként és klasszikus 6-osként is képes volt érvényesülni. Távozása miatt egy hasonló játékost keresünk, aki többé-kevésbé ugyanilyen módon bevethető lenne. Ronannel, ahogy ügynökével és a klubjával is, jelenleg is tárgyalunk. Már edzett a Wolverhamptonnal is, de az ajtó még nyitva áll, kapcsolatban vagyunk egymással – tehát a középpályán is erősítésre van szükségünk. Emellett a széleken is szükségünk lenne több mélységre. Más, jelenlegi játékos távozására nem kell számítani.”