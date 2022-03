DAC – Janeiro: "Nagyon jó volt nézni, ahogy a fiatalok fejlődnek"

„Nagyon jó mérkőzést játszottunk, volt lehetőségünk több mindent kipróbálni. Megfelelő volt a hozzáállásunk, ugyanakkor védekezésben és támadásban is voltak olyan dolgok, amelyekben javulnunk kell. Kár, hogy ismét nem tudtuk kapott gól nélkül lehozni a meccset, még ha az ellenfél büntetőből és szöglet után tudott csak eredményes is lenni. Nagyon jól volt nézni, ahogy a fiatalok fejlődnek a taktikai tanulás és a küzdőszellem terén. Öt olyan játékosunk is volt ma, akik a farmcsapatunkból léptek pályára. Tetszett a mentalitásuk és az örömük, hogy itt lehettek velünk – ez nagyon fontos. Természetesen ezeket a meccseket más szemmel nézem, de mindenképpen levonom a megfelelő következtetéseket. A válogatottbeli kötelezettségeik és betegség vagy sérülés miatt tizennégy futballistánk hiányzott, de a mérkőzés egyértelműen teljesítette a célját. Megvolt bennünk a kellő lelkesedés, és akkor sem törtünk meg, amikor vezetést szerzett az ellenfél. Mentünk tovább, és sikerült megfordítanunk az eredményt” – mondta a mai DAC-Győr (3:2) felkészülési mérkőzés után Joao Janiero vezetőedző.

„A beteg játékosok sajnos egy hétig antibiotikumot kapnak, és így legalább két hétbe telik, míg visszanyerik a betegség előtti erőnlétüket. A futballban mindig kétszeres szorzóval kell dolgozni a betegségek esetén. Ha valaki tehát két hétre kidől, az legalább egy hónapig nem lesz teljesen bevethető állapotban. Igyekszünk azonban olyan módszereket alkalmazni, hogy a futballistáink ennél hamarabb is a rendelkezésünkre állhassanak majd. A többi hiányzó a válogatott kötelezettségeit teljesíti – ők egy-két nappal a Szered elleni bajnoki mérkőzés előtt lesznek ismét velünk. Viszont nagyon elégedett vagyok a játékosok mai teljesítményével és az egészhetes munkájukkal is. Holnap regeneráló edzés van a programban, majd két nap szabadot kapnak a játékosok, és hétfőn találkozunk ismét. Hosszú idő után lesz a csapatnak egy szabad hétvégéje. Bárcsak több kimenőt is adhatnék, de a bajnokság sűrű menetrendje sajnos nem enged meg több pihenőt” – zárta az edző.



(dac1904.sk)