DAC: Hyballa az eddigi felkészülési meccseket értékelte

"Az első mérkőzésen, a Sepsi ellen, egyértelműen mi voltunk a jobbak. A 60. percben minden játékost lecseréltem, így tehát senki sem játszott teljes mérkőzést. Úgy gondolom, labdatartásban és a támadások építésében is jobbak voltunk, így a gegenpressing is jól működött. Szép gólokat és helyzeteket láthattunk, így teljesen elégedett voltam azzal a mérkőzéssel. A Fehérvár ellen egy kiegyenlített mérkőzést játszottunk. A Fehérvár egy nagyon jó csapat, mi viszont nagyon sok fiatal játékossal játszottunk. Ezúttal nem tudtunk nagyon sok helyzetet kialakítani, de labdatartásban jók voltunk, s ezúttal is támadószellemben játszottunk. A Fehérvár kontratámadásaival adódtak gondjaink, s ezek döntőnek bizonyultak" - állapította meg Hyballa.



A mérkőzések:

