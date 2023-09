DAC – Guľa: Elfogyott belőlünk a szufla, amit az ellenfél ki is használt

Adrian Guľa (DAC): „Összességében jó és tanulságos mérkőzést abszolváltunk egy minőségi csapat ellen csodálatos környezetben, egy szép stadionban. Úgy gondolom, a végeredmény ránk nézve fájó, hiszen azokat a szituációkat, amelyekből a gólokat kaptuk, rögtön kijavíthatóak és ezt meg is kell tennünk. Három pontrúgás után kapituláltunk. Nem kezdtük rosszul a meccset, az első félidőben annak ellenére is jól játszottunk, hogy a srácok első alkalommal futballoztak együtt Gouréval és hogy hosszú idő után Gruszkowski, Kaša, Čermák és Herc is több játékpercet kapott. Megszereztük a vezetést, képesek voltunk kellően gyorsan és technikásan megoldani az egyes szituációkat, bár a befejező fázisunkon még lett volna mit javítani. A második játékrészt lassan kezdtük, amit az ellenfél ki is használt. Egy ajándékgóllal egyenlítettek. Ezt nem reagálta le jól a gárda, 1:1-es állásnál hagytuk magunkat beszorítani, lassú volt a reakcióidőnk. Még ha tudjuk is, hogy nem volt sok időnk a közös edzésre, hiszen Gouré csak pénteken érkezett Dunaszerdahelyre, a második pontrúgás utáni helyzetet követően az ellenfél megszerezte a vezetést. Akkor picit elveszítettük a fejünket, de nem használtunk ki két óriási lehetőségünket: ez volt Gouré remek átmenete a támadásba vagy Risvanis fejese a pontrúgásunk után. Szerintem ekkor dőlt el a mérkőzés sorsa. A fennmaradó időben az ellenfélnek több friss játékos állt a rendelkezésére és megtartotta a győzelmet. Számunkra természetesen minden vereség fájó, főleg most, de ismét nagyon sok szükséges ismeretet szereztünk azt illetően, hogy azonnal javítsunk főleg a rögzített játékhelyzeteken és az új srácokkal való együttműködésen. Egy új taktikai felállást is kipróbáltunk, ami új lehetőségeket adhat a következő időszakra. Néhány játékos sportformája azonban nincs olyan szinten, ahogy azt elvárnánk, ezért örültünk, hogy ez a mérkőzés létrejött. Főleg a második félidő végén volt érezhető, hogy elfogyott belőlünk a szufla, amit az ellenfél ki is használt. Kár, hogy egyszerű játékhelyzetek, pontrúgások után kaptuk a gólokat. Fejben át kell állnunk a mérkőzések jövő heti mikrociklusára, mert tudjuk, mi vár ránk. A Slovan ellen mindenkinek a tudása legjavát kell nyújtania játékban és szurkolói téren is. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy otthon tartsuk a pontokat.”

