A DAC és a Slovan labdarúgói a legértékesebbek a Fortuna Ligában – íme, a top10-es lista

A portál szerint a bajnokság legdrágább labdarúgója Kalmár Zsolt, akinek értékét 1,2 millió euróra taksálják. A DAC és a magyar válogatott 25 éves középpályása rendkívül sikeres időszakot tudhat maga mögött: a jelenlegi szezon 18 bajnokiján 11 gólt és 4 gólpasszt termelt, ezzel az aranyosmaróti Filip Balajjal vezeti a góllövőlistát; emellett nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a magyar válogatott 2016 után ott legyen a jövő évre halasztott Európa-bajnokságon, valamint, hogy a Nemzetek Ligájának B divíziójában csoportelsőként végezzen az oroszok, a szerbek és a törökök előtt.

A magyar játékos a Fortuna Liga őszi idényének legjobban értékelt futballistája lett az InStat szerint, de a szurkolók is őt választották a csapat legjobb játékosának. Kalmárt 2022-ig köti kontraktusa a dunaszerdahelyi sárga-kékekhez, de ha az elkövetkező időben is hasonló teljesítményt fog nyújtani, akkor előbb-utóbb felkelti a nagyobb csapatok figyelmét.

A második helyen a DAC horvát középpályása, Andrija Balić, valamint a bajnoki címvédő Slovan hálóőre, Dominik Greif osztozkodik – a Transfermarkt szerint mindkettőjük értéke 1-1 millió euró. Balić idén év elején érkezett Dunaszerdahelyre kölcsönbe az olasz Udinesétől, és mivel teljesítményével meg voltak elégedve a DAC vezetői, nyáron 2023-ig szóló szerződést kötöttek vele. A 23 éves játékos nélkül szinte elképzelhetetlen a sárga-kékek kezdőcsapata, az EL-selejtezőben betalált az izlandi Hafnarfjördur ellen, a bajnokságban pedig 2 gólpassz mellett 5 góllal segítette csapatát – a legemlékezetesebbet a Slovan ellen szerezte szabadrúgásból.

Ahogy Balić nélkül elképzelhetetlen a DAC kezdő tizenegye, ugyanez elmondható Dominik Greifről is. A 23 éves hálóőr ugyan betegség miatt kihagyta az új szezon első fordulóit, augusztus vége óta viszont egyetlen percet sem hiányzott a Slovanból. Remek teljesítményének köszönhetően a szlovák nemzeti csapat színeiben is bemutatkozhatott tétmérkőzésen, csakhogy a Nemzetek Ligájában, csakúgy, mint az egész válogatottnak, neki sem volt szerencséje – a csehek és az izraeliek elleni is 3-3 gólt kapott. A pozsonyiak tavalyi EL-szereplését követően az a szóbeszéd járta, hogy két angol élvonalbeli csapat is figyeli Greifet, hivatalos ajánlat azonban azóta sem érkezett a kapusért.

A lista negyedik helyén Greif csapattársa, Moha kapott helyet 900 ezer eurós értékével. A 27 éves marokkói bal oldali szélső piaci értéke ugyan tavaly már elérte az 1 millió eurót, de az idén tavasszal beköszöntő koronavírus-járvány miatti válság óta nem tudta tartósan visszatornázni magát erre az indexre. Moha 2018 óta erősíti a pozsonyiakat, azóta 72 bajnokin 22 góllal és 17 gólpasszal segítette csapatát. Az idei szezonban egyelőre csak 2 asszisztot jegyzett 7 fellépésen.



Forrás: skslovan.com

Az ötödik helyet szintén Slovan-játékos szerezte meg: a szebb napokat is megélt ifj. Vladimír Weiss ugyan már 31 éves, de piaci értékét még így is 800 ezer euróra taksálják, ami szlovákiai viszonylatban nem egy rossz mutató. A válogatott játékos hatévnyi katari kaland után tért vissza Szlovákiába a Slovanhoz, amelynek színeiben egyelőre csak 11 bajnokin és 4 kupameccsen lépett pályára, betalálnia pedig csak utóbbi versenysorozatban sikerült. A Fortuna Liga jelenlegi kiírásában 2 gólpassz áll a neve mellett, gyorsasága már nem a régi, manapság pedig inkább magánéleti botrányaival hívja fel magára a figyelmet, mintsem a pályán nyújtott teljesítményével.



Fotó: TASR

750 ezer eurós értékével a hatodik helyre fért oda a DAC szélső védője, Eric Davis, aki 29 életévével a sárga-kékek keretének legidősebb játékosa. A panamai védő már öt éve áll a dunaszerdahelyi klub kötelékében, ez idő alatt pedig 124 bajnokin 17 gólt és 16 gólpasszt jegyzett (az aktuális idényben 3 gól és 2 assziszt a mérlege), ami egy szélső védőtől remek mutatónak számít. Korábban lehetett hallani belga, illetve olaszországi csapat érdeklődéséről, arról viszont nem tudni, hogy érkezett volna hivatalos ajánlat a játékosért. Davis szerződése 2021 júniusában lejár, a DAC pedig vélhetően nem szeretné elveszíteni egyik legjobb játékosát, így várhatóan hamarosan megkezdik a tárgyalásokat kontraktusa meghosszabbításáról.

A Transfermarkt listájának 7-10. helyén két-két DAC-, illetve Slovan-játékos osztozkodik – mindegyikük fejenként 700 ezer eurós értékkel. A mértékadó portál a hetedik helyre sorolta a sárga-kékek venezuelai támadóját, Eric Ramirezt. A 22 éves játékos 2019 nyarán érkezett Dunaszerdahelyre, másfél szezon alatt pedig 14-szer rezegtette meg az ellenfelek hálóját a bajnokságban. Ramirez fejlődését mi sem bizonyítja jobban, mint hogy tavaly decemberben még csak 400 ezer euróra taksálták az értékét, idén ősszel pedig bekerült a venezuelai válogatottba, és a Paraguay elleni vb-selejtezőn pályára is lépett.

A nyolcadik helyet a Slovan fiatal tehetsége, Dávid Strelec szerezte meg. A 19 éves támadó két évvel ezelőtt az ificsapatból került át a felnőtt kerethez, az idei szezonban pedig már 7 gónál jár 13 bajnoki fellépésen. Emellett az U21-es szlovák válogatott meghatározó tagjának is mondhatja magát. A nemzeti csapat ugyan kudarcot vallott az Eb-selejtezőben, Strelec viszont 7 összecsapáson háromszor is betalált az ellenfeleknek. Ha tartani tudja remek formáját, előbb-utóbb biztosan nem kerüli el a külföldi csapatok figyelmét.



Fotó: skslovan.com

A kilencedik helyre egy másik magyar labdarúgót, Holman Dávidot sorolták. A 27 éves középpályás 2017-ben igazolt Debrecenből Pozsonyba, azóta pedig a Slovan meghatározó játékosává nőtte ki magát – 84 bajnoki meccsen 19 gólt (ebből csak az idei szezonban nyolcat) és 13 gólpasszt jegyzett. Greifhez hasonlóan ő is kihagyhatatlan a kezdőcsapatból, utoljára szeptember elején hiányzott a keretből, azóta a pozsonyiak minden mérkőzésén pályára lépett. Kontraktusa jövő nyáron lejár a Slovannál, úgyhogy a klubnak két lehetősége van: ha pénzt akarnak belőle látni, akkor megfelelő ajánlat esetén még a téli átigazolási időszakban kénytelenek lesznek őt más csapathoz elengedni, ellenkező esetben rövid időn belül meg kell egyezniük a játékossal a szerződéshosszabbítási feltételekről.



Fotó: TASR

DAC-játékossal kezdtük a listát, és DAC-játékossal is zárjuk. A még mindig csak 21 éves horvát Marko Divković 2017-ben érkezett Dunaszerdahelyre, és bár minden évben rendszeres játéklehetőséghez jutott, idén volt képes igazán kiemelkedő teljesítményt nyújtani. A bajnokság őszi szezonja alatt 18 mérkőzésen 8 gólt és 3 gólpasszt termelt, a horvát U21-es válogatottban debütálva pedig 3 asszisztot osztott ki a litvánok elleni győztes Eb-selejtezőn. Teljesítménye arra volt elég, hogy április óta több mint duplájával növelte piaci értékét – akkor 325 ezer euró volt. Divković minden bizonnyal nem kerüli el majd a nagyobb klubok figyelmét, az elmúlt időben már olvasni lehetett a lengyel Wisla Krakow érdeklődéséről, amelynek nem mellesleg a DAC-ot korábban irányító Peter Hyballa az edzője.

A top20-ba egyébként további négy DAC-játékos fért be: a hosszú idő óta sérüléssel bajlódó Vida Máté 600 ezer euróval a 14., Martin Jedličkát, Dominik Kružliakot és Schäfer Andrást pedig egyaránt 550 ezer euróval a 17. helyre sorolták.

Ami a Fortuna Liga csapatainak értékét illeti, a Transfermarkt szerint a Slovan kerete éri a legtöbbet, szám szerint 12,8 millió eurót. A második a DAC, amely egy év alatt majdnem 2,5 fél millióval növelte játékoskeretének értékét – tavaly 7,75 millió euró volt, most 10,2 millió. A dobogó legalsó fokára a Žilina állhatott fel: a csapat keretének értéke az egy évvel ezelőttihez képest most több mint 1 millió euróval kevesebb. Ez minden bizonnyal annak köszönhető, hogy tavasszal a koronavírus-járvány miatt felszámolás alá került a klub, ezért több meghatározó játékosától is kénytelen volt megválni. Érdekesség, hogy a keretek értékét tekintve az AS Trenčín a negyedik a listán 5,63 millió euróval, ennek ellenére a csapat csak botladozik a bajnokságban.

A csapatok keretének értéke a Fortuna Ligában a Transfermarkt szerint:

Csapatok 2019 decemberében Jelenleg 1. Slovan 11,95 millió 12,8 millió 2. DAC 7,75 millió 10,2 millió 3. Žilina 7,93 millió 6,9 millió 4. Trenčín 5,8 millió 5,63 millió 5. Ružomberok 4,7 millió 5,45 millió 6. Spartak Trnava 4,85 millió 4,75 millió 7. Zlaté Moravce 3,4 millió 4,65 millió 8. Nitra 3,18 millió 4,33 millió 9. Michalovce 4,63 millió 4,25 millió 10. Sereď 2,93 millió 4,23 millió 11. Senica 3,28 millió 4,2 millió 12. Pohronie 2,23 millió 3 millió



