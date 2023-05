DAC-Dukla – Guľa: "Olyan érzelmeket éltünk ma át, melyeket nagyon nehéz szavakba önteni"

Adrián Guľa (DAC): Olyan érzelmeket éltünk ma át, melyeket nagyon nehéz szavakba önteni. Nehéz elmondani, hogy mit érzek azzal kapcsolatban, ahogy a szurkolók megköszönték Eric Davisnek a nyolc itt töltött évet, ahogy ünnepelték Krstović gólkirályi címét. Nagyon örülök, hogy ennek részese lehettem, és átélhettem ezt ebben a nagyszerű klubban. A meccs előtti célunk az volt, hogy győzelemmel köszönjük meg a szurkolók támogatását – ez sikerült. Hogy jó teljesítményt nyújtsunk emellett – részben ez is sikerült. Hogy Krstović gólkirályi címet ünnepelhessen – ez is összejött. A klub történetében eddig elért legtöbb győzelmet és pontot is megszereztük. Kapott gól nélkül hoztuk le a mérkőzést. Eric Davistől pedig sikerült nagyon szépen elbúcsúzniuk a szurkolóinknak. Minden meccs előtti célunkat elértünk, és ez óriási dolog. Rengeteg pozitív érzelem volt ebben a mai mérkőzésben. Bízom benne, hogy a következő szezonban még erősebbek leszünk, és minimum ezt a célt megugorjuk, de szeretnénk meg magasabb helyen végezni. Minden létező klubrekordot megdöntöttünk, mégis volt idén egy csapat, amelyik megelőzött bennünket. Nem tehetünk mást, csak gratulálhatunk nekik. Úgy érzem, hogy mi a saját lehetőségeink maximumát nyújtottuk. Külön örülök annak, hogy sikerült a szurkolókkal újrateremteni egy jól működő kapcsolatot. Azt az energiát és erőt, amit tőlük kaptunk, át tudtuk vinni a mindennapi munkánkba, a sikeréhségünkbe. Nagyra értékeljük, hogy másodikok lettünk, hogy mi adjuk a gólkirályt, de nagyon keményen és kitartóan fogunk dolgozni a következő időszakban is, hogy a csapat, a stáb és az egész klub a szurkolókkal együtt egy irányba húzzon. Még egyszer köszönjük a szenzációs támogatást. A szurkolóink jelentették a különbséget, és reméljük, hogy miattuk is sikerül teljesíteni azt, amiről mind álmodunk.

