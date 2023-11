DAC – Dimun: "A vezetőedző arra buzdít minket, hogy többet támadjunk"

„A múlt hét természetesen az edzőváltás jegyében telt, de profik vagyunk, elvégezzük a munkánkat. Szerintem remekül vettük a ViOn jelentette akadályt, hátul lehoztuk kapott gól nélkül a meccset, elől pedig szereztünk három gólt. Ezt a következő összecsapásokon is folytatnunk kell és bízom benne, hogy fokozatosan jönnek majd a győzelmek” – állapította meg Milan Dimun a szombati DAC-ViOn (3:0) bajnoki találkozót követően, amelyen bemutatkozott az együttes új szakvezetője, Xisco Muñoz.

A végeredményről az első félidő hajrája döntött, amely során három perc alatt kétgólos előnyre tettünk szert. „Az első gól mindig segít, de az is fontos volt, hogy kapott találat nélkül zárjuk a meccset. Szerintem még mindig van miben javulnunk és be kell gyakorolnunk az új játékstílust, így bízom benne, hogy sikeresek leszünk. A vezetőedző arra buzdít minket, hogy többet támadjunk és keressük a befejezések lehetőségét. Ez tegnap sikerült, ami az eredményen is meglátszott. Kicsit megváltoztak a feladataim a pályán, hiszen a támadásépítés egyenesen a védőinktől indul, nekem pedig meg kell próbálnom még inkább az ellenfél védelme mögé bejátszani a labdát és nagyobb kockázatot vállalni, akár a labdavesztés árán is” – tette hozzá a 27 éves középpályás, aki szombaton a 72. bajnoki mérkőzését abszolválta a DAC színeiben.



(dac1904.sk)