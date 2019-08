DAC: Csehországból érkezett erősítés a középpályára

A Nagytapolcsányból (Topoľčany) származó 22 éves Andrej Fábry kölcsönben Dunaszerdahelyen tölti a 2019/20-as szezont. A DAC egyúttal opciót is szerzett a fiatal középpályás átigazolására.

A Veľké Ripňany (2007-ig) és a Zbehy (2007-2008) egykori játékosa leginkább az FC Nitra együttesében tűnt fel (2008-2018). A zoboralji gárdával 2017-ben feljutott az élvonalba, ahol az első idényében 28 mérkőzésen 1 gólt szerzett és 2 gólpassz is fűződött a nevéhez. A tavalyi ősz során vált a nyitrai együttes igazi vezérévé, amikor is 16 találkozón 7+6-os mérleget ért el, aminek köszönhetően a bajnoki félidény negyedik legproduktívabb futballistája volt. A Morva folyó mögül is észrevették a remek teljesítményét és a téli szünetben a Jablonec csapatához került, 2022-ig szóló szerződést kötve a zöld-fehérekkel. A tavalyi Európa-liga kiírásának csoportkörében szereplő gárda színeiben mindössze két bajnoki mérkőzésen lépett pályára, főleg a juniorcsapatban szórta a gólokat.

Fábry négy alkalommal a szlovák 21 éven alatti válogatottban is szerepelt, sőt az ifjúsági nemzeti csapattal már a MOL Arénában is megfordult: a fiatal olaszok elleni 3:0-s siker alkalmával a 3. találatnál ő adta a gólpasszt.

A kiváló ballábbal rendelkező, kreatív játékos a továbbiakban már a Csallóközben gyarapíthatja majd a pályára lépéseinek számát. Az orvosi vizsgálatok sikeres abszolválása után kedden az aláírásával szentesítette az egyéves kölcsönjátékáról szóló szerződést.

„A Nyitráról Jablonecbe való átigazolását követően egy nehéz félév áll Andrej mögött. Biztosak vagyunk abban, hogy ez egy jó lépés a pályafutásában. A kreativitása és a támadóharmadban jegyzett produktivitása nagyban beleillik domináns játékstílusunkba, és Andrej érkezése további alternatívát kínál néhány kulcsposztra a csapaton belül,” jelentette ki A DAC sportigazgatója, Jan Van Daele.



fcdac.sk