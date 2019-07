DAC-Cracovia: Több száz zsaru ügyel majd mintegy ezer vendégszurkolóra, a hazai keménymagra, no és általában mindenre/mindenkire

A csütörtök esti EL-mérkőzés 20.30 órakor kezdődik. Both pontos számadatot nem mondott arról, hogy hány rendőrt vetnek be az UEFA által kockázatos összecsapásnak minősített esemény előtt/alatt, azt azonban jelezte, a dunaszerdahelyi állomány tagjain kívül Kelet-Szlovákiából, konkrétan a Kassai és az Eperjesi megyéből is érkeznek rendfenntartók. Minden bizonnyal több százan lesznek az utcákon és készenlétben is.

A Cracovia drukkerei egyébként már szerdán is jelen voltak Dunaszerdahelyen, békésen sörözgetve, ahogy a mai napon is folyamatosan érkeznek a városba.

A pozsonyi balhéval ellentétben Dunaszerdahely egyelőre csendes, rendbontásról nem tudott beszámolni a rendőrkapitány.

