DAC-Cliftonville – Guľa: „Értékeljük a győzelmet, de ennél jobban is tudunk játszani”

Adrian Guľa (DAC): „Számunkra mindenekelőtt a győzelem a fontos. Köszönettel tartozom a csapatnak. Voltak negatív elemei is a meccsnek, mint a szerencsétlen gól, amit kaptunk vagy a piros lap. Éreztünk némi feszültséget, de lényeg, hogy nyertünk. Megvan a lehetőségünk, hogy tovább fejlődjünk. Nyílt volt a mérkőzés. Örülök, hogy az egyenlítő találat után jól reagáltunk, és a gól nem fogta vissza a teljesítményünket. A piros lap viszont megzavart bennünket. Értékeljük a győzelmet, de ennél jobban is tudunk játszani. Aktív futballt szeretnénk bemutatni a szurkolóinknak, akik ma az egész mérkőzésen végig kiálltak mellettünk, és buzdítottak minket, amiért nagyon hálásak vagyunk. Megvan a csapatban a minőség, hogy a visszavágón is a győzelemért hajtsunk, és ne kelljen kalkulálnunk. Figyelnünk kell az ellenfél hosszú labdáira, és gyorsan kell megteremtenünk az átmenetet a védekezésből a támadásba. A célunk egyértelmű, kint is győzelemre fogunk játszani, és tudjuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, de mindenképp szeretnénk kivívni a továbbjutást. Ez volt az első meccsem, nem csoda, hogy nagyok voltak az elvárások, de a lényeg, hogy jól indítottunk.”



Patrick McLaughlin

Patrick McLaughlin (Cliftonville): „Nehéz mérkőzés volt. Játékosaink a futball mellett dolgoznak is. Három, négy hete kezdtük a felkészülést. Tudjuk, hogy a DAC már jövő héten a ligában is elrajtol, mi csak később játsszuk az első bajnokinkat. Büszke vagyok a csapatra, kemény meccsen vagyunk túl egy nagyon jó és technikailag képzett ellenféllel szemben. Volt pár lehetőségünk, melyekből egyet sikerült gólra váltanunk. Ennél rosszabbul is végződhetett volna számunkra a találkozó. Most felkészülünk a jövő heti visszavágóra.”