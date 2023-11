DAC – Čermák: „Szomorúak és mérgesek vagyunk”

„A lefújás után az egy pontnak is örülhettünk, de ha összességében nézzük, egyértelműen győznünk kellett volna. Erre megvoltak a lehetőségeink.” A DAC cseh középpályása, Aleš Čermák egy hét után ismét gólpasszt jegyzett.

„Szomorúak és mérgesek vagyunk, amiért nem sikerült nyernünk. Háromszor találtuk el a kapufát, közte egyszer én is. Az első félidőben négy komoly helyzetünk is volt, amelyek kimaradtak, a második játékrészben a vendégek talán az egyetlen szögletükből betaláltak. A lefújás után az egy pontnak is örülhettünk, de ha összességében nézzük, egyértelműen győznünk kellett volna. Erre megvoltak a lehetőségeink” – állapította meg a Ružomberok elleni hazai 1:1-es döntetlent követően a DAC 29 éves cseh középpályása, Aleš Čermák.

Ismét bebizonyosodott, hogy a liptóiak elleni összecsapások nagyon nehezek csapatunk számára. „Tudtuk, hogy a Ružomberok keményen fog játszani, hogy belemennek a párharcokba, hogy szabálytalanságokkal tördelik majd a játékot, de ennek ellenére is több tiszta gólhelyzetet alakítottunk ki és egyértelműen otthon kellett volna tartani a pontokat. Az is motivált minket, hogy a győzelmünk esetén jelentősen javíthattunk volna a tabellán elfoglalt helyezésünkön. Nem játszottunk rosszul, de sajnos nem tudtunk levédekezni egy pontrúgást, amiből gólt kaptunk. Ha ez nincs, szerintem a fennmaradó időben még betalálunk és 1:0-ra győztünk volna. Egészen a lefújásig mentünk a gól után, de néhányszor megtarthattuk volna a labdát a tizenhatos előtt és jobb lövőhelyzeteket alakíthattunk volna ki. A befejezéseknél higgadtabbnak kellett volna maradnunk, de szerencsére legalább sikerült kiegyenlítenünk. Az ősz végéig meg akarjuk nyerni az összes hátralevő mérkőzést és feljebb lépni a tabellán” – nyilatkozta a prágai Sparta neveltje, aki a jelenlegi idény előtt a Viktoria Plzeň csapatától igazolt Dunaszerdahelyre.



(dac1904.sk)