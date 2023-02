DAC-Celje - Guľa: "Az ellenfél semmit sem adott ingyen"

„Az én szemszögemből nézve egy nagyon pozitív és jó megmérettetésen vagyunk túl, hiszen minőségi ellenféllel találkoztunk. Egyes letámadásos szituációknál, amelyeknél nem helyezkedtünk teljesen közel egymáshoz és nem voltunk egységesek, érdekesen hozta ki az ellenfél a labdát. Ezek olyan információk, amelyek szükségesek számunkra ebben az időszakban, hogy felkészülhessünk. Örülök, hogy a rotálás és sok változtatás ellenére is sikerült győznünk, amely után nem egyszerű megtartani az egységességet és a játékunk elveit. De a srácok ebben a tekintetben remek munkát végeztek. Egy rögzített játékhelyzet és egy gyors ellentámadás után találtunk be, aminek örülök, de mindenképpen sok munka vár még ránk a játék ellenőrzésével és a befejező szakaszban meghozott döntésekkel kapcsolatban. A legutóbbi találkozó után arról beszélgettünk, hogy szeretnénk növelni a hatékonyságunkat. Ebből a szempontól most jobban teljesítettünk, még ha voltak is további érdekes lehetőségeink. Az ellenfél is kidolgozott pár gólhelyzetet, ezért nagyon elégedett vagyok Petráš teljesítményével, aki domináns, erős és magabiztos volt a kapuban és a passzjátékban egyaránt” – nyilatkozta Adrian Guľa vezetőedző a horvátországi edzőtábor második mérkőzése után, amelyen 2:0-ra nyert a DAC a szlovén NK Celje ellen, majd folytatta:

„Egyénileg kielemezzük azokat a dolgokat, amelyeket láthattunk, mivel az ellenfélnek kiváló volt a védekezésből a támadásba való átmenete, és a bajnokságban is ez vár ránk az erősebb ellenfelekkel szemben. A labdavesztést követően néhány szituációban nem helyezkedtünk jól, de mindenképpen egy megfelelő felmérő volt a tegnapi, amit ki kell értékelnünk. A felkészülési időszakban vagyunk, de olyan edző vagyok, aki azt akarja, hogy a csapat, az egyén és az egyes formációk is folyamatosan teljesítsenek. Voltak jó szakaszaink, ami dicséretes, de olyan időszakok is, amelyeken egyértelműen javítanunk kell – viszont ez pont az ilyen meccseken mutatkozik meg. Az ellenfél semmit sem adott ingyen. Szolid színvonalú, jó időben és minőségi pályán abszolvált mérkőzés. Ezeknek örülök. Annak viszont kevésbé, hogy Krstović és Veselovský nem léphetett pályára, de a többiek megkapták a terhelést. Pozitívum továbbá Riquelme teljesítménye, és Niarchos is jól végezte a feladatát. Nap mint nap szívja magába a dolgokat, nyitott srác, akinek a csapattársaival is jó a kapcsolata.”



(dac1904.sk)