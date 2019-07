Cracovia-DAC – Hyballa: Gyönyörű esténk volt!

Peter Hyballa: "Rosszul kezdtünk, az eleje nem jött ki számukra jól. Egy hosszú ívelés átment Šatkán, a hazaiak pedig egy szép lövéssel megszerezték a vezetést. A védekezésünk egy junior csapaténak felelt meg. A hazaiaknak ugyanúgy, mint az első meccsen, az első 20 percben akadtak helyzeteik, azután viszont visszajöttünk a játékba, noha ez még nem egy top pressing volt a részünkről. Fontos pillanatok voltak a bekapott sárga lapok, ezért is kellett lecserélnünk például Čmelíket. Fiatal és gyors csapat vagyunk, a széleket próbáljuk megjátszani.

A második félidő elején sikerült gyorsan egyenlítenünk. Ramirez is szép dolgokat mutatott be, és ezzel együtt a második félidőben jobbak voltunk, igyekeztünk játszani a futballt. A Cracoviának is sikerült a saját stílusát hoznia. Amikor elkezdődött a hosszabbítás, tudtuk, hogy bírni fogjuk, fel voltunk készülve erre. Jött Ramirez kiváló megiramodása és élt a helyzetével. A vége küzdelmes volt, az utolsó percekben sikerült egyenlíteniük a hazaiaknak.

Nagyon büszke vagyok, a továbbjutásunk nagyon fontos a szlovák futball számára. Bejutottunk az EL második selejtezőkörébe, mégpedig a legfiatalabb európai csapatként. Köszönetet szeretnék mondani Šatkának, aki a Lech Poznanba távozik. Lengyelország futballország. Hadd dicsérjem meg a Cracoviát is a játékstílusáért és az atmoszféráért. Ez egy gyönyörű este volt számunkra.

Ľubomír Šatka: "Ez a mérkőzés specifikus volt számomra, de igyekeztem nem gondolni erre. Igyekeztem végigkoncentrálni a 120 percet. Örülök, hogy egy győzelem után távozhatok, nagyszerű volt ilyen módon búcsúzni. Fantasztikus csapatom volt itt. "

