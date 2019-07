Connor Ronan receptje a Cracovia ellen

„A vezetőedző a lefújás után ugyanazt mondta, amit a csapat is gondolt: hogy nem kezdtük jól a mérkőzést, engedtük magunkat nyomás alá helyezni, amit nem szabadott volna. A lengyelek vezetőgólja arra kényszerített minket, hogy változtassunk és jobban futballozunk. Az egyenlítő találatot követően szerintem végig mi voltunk jobbak, és talán megérdemeltük volna a győzelmet is. Viszont összességében a döntetlen reális eredmény, ha azt nézzük, mennyire erős ellenféllel találkoztunk. Sok munka vár még ránk a visszavágón a továbbjutás kiharcolásáért” – mondja az ír U21-es válogatott játékosa. A Wolverhamptontól kölcsönben lévő középpályás remek hangulathoz van szokva Angliából, ám a csütörtöki őt is lenyűgözte. „Csodálatos volt az atmoszféra, amihez a Cracovia szurkolói is hozzájárultak, akik nagy számban kísérték el idegenbe is a csapatukat. A két tábor közösen fantasztikus hangulatot teremtett. Az egész meccsen ment a bíztatás, és amikor bekaptuk a gólt, a drukkerek akkor sem álltak le, továbbra is hajtottak, űztek minket előre. Nyilvánvalóan Krakkóban is valami hasonló vár ránk, de a nagy meccseken erre szüksége is van egy játékosnak. Remélhetőleg a szurkolók támogatása hozzásegít minket a jó játékhoz és a győzelemhez” – véli Ronan, aki szerint nem kell tartanunk a hazai drukkerek fölényétől. „Már hozzászoktunk az ilyen hangulathoz, hiszen nekünk hazai pályán mindig ilyet teremtenek a DAC-szurkolók. Ez egy nyilvánvaló előny, ami segíthet nekünk.”

A fiatal futballista is úgy véli, nem kis eséllyel utazik Lengyelországba a DAC. „Most már többet tudunk a lengyelekről, hiszen már játszottunk ellenük. Talán türelmesebbnek kell lennünk, ha nálunk van a labda és nem kell elsietni a támadásépítéseket. Helyzeteket kell kialakítanunk és jó lenne hamar betalálni, hogy kizökkentsük, idegesebbé tegyük a hazaiakat. A kezdő sípszótól nyomás alá akarjuk őket helyezni és ha önbizalommal lépünk pályára, akkor a továbbjutás is meglehet.”

fcdac.sk