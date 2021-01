Brazil védővel erősített a DAC

A brazil Mateus Brunetti Valor a DAC újabb erősítése a téli felkészülési időszakban. A 21 esztendős balhátvéd a Figueirense FC-ből érkezik és 2022. június 30-ig szóló szerződést írt alá a klubbal.

Brunetti Sao Paolo városában született és az ottani FC neveltje. Egy évet eltöltött a helyi Portuguesa együttesében is, a legutóbbi két szezont pedig a Figueirense Futebol Clube gárdájánál töltötte, amelynek színeiben 17 találkozón lépett pályára a brazil másodosztályban, a Serie B-ben. További három alkalommal szerepelt a Brazil Kupában is. A balhátvéd pozícióján kívül középső védőként is bevethető.

„Nagyon boldog vagyok, amiért aláírhattam szerződésemet a DAC-cal. Ez az első külföldi szerepvállalásom, és nagyon izgatott vagyok. A klubbal való megegyezésben szerepet játszott az a tény, hogy a csapat évről évre szerepel a nemzetközi kupaporondon és a bajnokságban is a legmagasabb célokat tűz ki maga elé. Bízom benne, hogy képes leszek gyorsan beilleszkedni és segíteni a gárdának a céljai eléréséhez” – jelentette ki a 184 centiméter magas futballista a szerződésaláírás után.

„Brunetti esetében fontos tény, hogy balhátvédként futballozik. Pont erre a posztra kerestünk hasonló típusú futballistát. Ő szeretett volna a klubunkhoz igazolni, ami szintén fontos. Fiatal még, sokat kell tanulnia – beleértve az angol nyelvet, de a jövőre tekintve egy érdekes játékosról beszélünk. Bízom benne, hogy mihamarabb kész lesz pályára lépni, mert Eric Davis sérülése miatt szükségünk van egy bal lábas labdarúgóra azon a poszton. Nagyon örülök, amiért sikerült leigazolnunk őt” – kommentálta Brunetti érkezését Bernd Storck vezetőedző.

Mateus Brunetti a 16-os számú mezt választotta.



(dac1904.sk)