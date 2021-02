Bernd Storck elégedett a Michalovce elleni felkészülési mérkőzésen látottakkal

Bernd Storck (DAC): „Egy nagyon jó mérkőzést játszottunk, amelynek az egyetlen negatívuma a gólképtelenségünk volt, bár megvoltak a lehetőségeink. A vendégek kapusa remek teljesítményt nyújtott. Meg kellett volna nyernünk ezt a találkozót, de elégedett vagyok a látottakkal. Azt gondolom, jól felkészültünk a Trenčín elleni első bajnoki összecsapásra. Új elemeket is kipróbáltunk a taktikánkban – ezekkel szintén nagyon elégedett lehetek. Az elmúlt négy hétben rendkívül megterhelő edzéseket abszolváltunk, így a játékosok most megérdemelnek két nap pihenőt. Jövő héten is építhetünk a szombati teljesítményre. Divković és Schäfer is kisebb sérüléssel bajlódnak, de jó hír, hogy Andzouana a kezdőcsapatban kaphatott helyet és meg is mutatta, mire képes, jól játszott. A középpályán is végre kellett hajtanunk néhány változtatást, mivel Schäfer nem volt bevethető. A helyére az a Müller került, aki remekül játszott a számára jól ismert pozícióban, és Beskorovainyi visszatérése is jó hír. A meccs egyes szakaszaiban láthattuk, hogy Brunettinek még fel kell vennie a Fortuna Liga ritmusát, de a tehetsége vitathatatlan. A fiatal argentin Vera is jól mozgott a védelem bal oldalán, így van néhány alternatívánk azon a poszton. Általánosságban elégedett vagyok. Mindenki, aki lehetőséget kapott, igyekezett megmutatni magát, ez pedig egy jó kiindulási pont a jövő hétre nézve. Azt gondolom, hogy más országokkal összehasonlítva Szlovákiában túl hosszú a téli felkészülés és a szövetségnek fontolóra kellene vennie ennek megváltoztatását. A járványhelyzet miatt is nehéz feladat volt négy héten keresztül egy helyen tartani a futballistákat. Nagyon elégedett vagyok az itteni feltételekkel, professzionális körülmények között készülhetünk, de nem könnyű négy hétig bajnoki mérkőzés nélkül edzeni és fenntartani a csapaton belüli jó hangulatot. Összességében elégedett vagyok a felkészülésben elvégzett munkával és örülök, hogy a következő hétvégén már bajnoki pontokért csatázhatunk.”

Jozef Majoroš (Michalovce): „Azt gondolom, hogy egy jó mérkőzést láthattunk, sok helyzettel. Jobban kezdtük a meccset az ellenfélnél, rögzített játékhelyzet után két nagy lehetőségünk is volt. Ezt követően az ellenfél átvette az irányítást, többet birtokolta a labdát. Főleg az első félidőben sok területet hagytunk a hazaiaknak, és ezért a DAC több lehetőséget is kidolgozott. A második játékrész már kiegyenlítettebb játékot hozott, nekünk is megvoltak a helyzeteink. A végén a hazaiak megnyerhették volna az összecsapást, de Markovič kapus megtartotta az együttest. A mérkőzésnek megvolt a színvonala és bízom benne, hogy jól felkészültünk a Pohronie elleni első bajnoki találkozóra. Kiválóak voltak a dunaszerdahelyi körülmények, hasonlóak azzal, ami Törökországban várt volna bennünket. Mindenünk megvolt, ami kellett, a pályák remek állapotban voltak, kétszer is futballozhattunk természetes füvön. Sajnos a jelenlegi helyzet miatt regenerációs lehetőségeket nem használhattuk ki, de többé-kevésbé ezt az itteni egyhetes összpontosítás egyetlen negatívuma.”



(dac1904.sk)