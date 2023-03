B. Bystrica-DAC - Guľa: "A meccs előtt tíz ujjal kaptunk volna egy ilyen eredmény után"

Adrian Guľa (DAC 1904): „Nagyon érdekes mérkőzés volt, két ellentétes félidővel. A meccs első felében gyorsan, precízen játszottunk, és a csapatszellem is rendben volt. Rendkívül hatékonyak voltunk. Nemcsak Krstović három góljára gondolok, hanem a befejező passzokra is. A Dukla nagyon szimpatikus, nyílt, de kockázatos játékkal rukkolt elő, amit mi igyekeztünk kihasználni. A második félidőben megváltozott a játék képe. Kevesebb volt a futómennyiség a részünkről. A hazaiaknak nem volt vesztenivalójuk, Polievka vissza is hozta őket a meccsbe, és drámaivá vált a játék. Le kell vonnunk a tanulságot, hogy az ilyen esetekben hogy tudjuk megtartani a dominanciánkat, és elérni azt, hogy ne kelljen izgulni a legvégén. Rendkívül értékes győzelmet arattunk. A meccs előtt tíz ujjal kaptunk volna egy ilyen eredmény után, ezért értékeljük, hogy sikerült. Jó tapasztalat volt ez mérkőzés a csapat számára. Köszönöm a szurkolóinknak a buzdítást és gratulálok a fiúknak.”

Mário Auxt (Banská Bystrica): „Átaludtuk az első félidőt, az ellenfél már a 35. percben három góllal vezetett. Másrészt viszont örülök, hogy a fiúk összeszedték magukat, nem adták fel. Azt mondtuk, hogy nincs vesztenivalónk, küzdöttünk az utolsó pillanatig, rúgtunk is két gólt, és többre is volt még lehetőségünk. Voltak olyan szituációk, amikor igazán szívvel-lélekkel küzdöttünk, de sajnos ez ma nem volt elég ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el.”



(dac1904.sk)