Az ÚLK és az élvonalbeli klubok szerint megvalósíthatatlanok a szurkolók beléptetésével kapcsolatos feltételek

A Közegészségügyi Hivatal legújabb, a szurkolók lelátókra való visszatérésének feltételeiről szóló, próbaprojektként feltüntetett aktuális rendeletének betartandó pontjait megvalósíthatatlannak tartjuk.

Ezek a feltételek lényegében ellehetetlenítenék a szurkolók mérkőzéseken való részvételét, mivel a teszteléssel kapcsolatos feltételezett kiadások túl magasak lennének. A jelenleg érvényben levő további rendelkezésekkel összefüggésben hosszabb távon kivitelezhetetleneknek tartjuk ezeket a feltételeket. Az anyagi vagy az idővel kapcsolatos feltételek, amelyek a szurkolókra vonatkoznának, szinte megvalósíthatatlanok, a szurkolók pedig nem ilyen hozzáállást érdemelnének.

Egyúttal szükséges a további fontos tények összegzése, mint a szurkolók egy részének a beoltottsága vagy az elmúlt 180 napban átvészelt betegség. Nem lehet létrehozni olyan kivételeket, amelyek csak az aktivitások bizonyos típusaira érvényesek, kizárva a többit.

Ilyen körülmények között nem úgy tekintünk a jelenlegi helyzetre, mint a szurkolók igazi visszatérésére a stadionokba.

Lényegében a 2021-es év elejétől hangoztatjuk a célunkat, amely a szurkolók fokozatos és összehangolt visszatérése a stadionokba. Sajnáljuk, hogy egy ilyen próbateszt eddig még nem valósult meg semmiféle eseményen sem, és a tömegrendezvények szervezését mostanra már világosabb szabályokkal kellene definiálni.

Ezek ellenére azonban azok a szurkolók, akik teljesítik a stadionba való belépés feltételeit, már a Fortuna Liga legközelebbi fordulójától visszatérhetnek a lelátókra, ha az adott klub engedélyezi a részvételüket. Nem akarjuk megakadályozni a szurkolókat abban, hogy kijöjjenek a stadionba és támogassák a klubjukat. Ha teljesítik a Közegészségügyi Hivatal rendeletének feltételeit és rendelkeznek legfeljebb 36 órás PCR vagy LAMP teszttel, egyúttal egy 12 óránál nem régebbi antigén teszttel, abban az esetben kilátogathatnak a mérkőzésre, ahol szintén be kell tartaniuk a járványellenes intézkedéseket. Ezt a klubok és azok szurkolóinak egyéni döntésére bízzuk, ám korlátozott érdeklődésre számítunk a fentebb említett okok miatt.

A LKU vezetősége a Fortuna Liga klubjaival közösen tárgyal a szakértői bizottsággal a nagyobb számú szurkoló (2000-ig) visszatérésének lehetőségéről a Fortuna Liga egyes mérkőzéseivel kapcsolatban. Jelen állás szerint ezt csak tudományos kihatás által lehet elérni. Aktívan tárgyalunk a lehetőségekről a szakértői bizottság és a tudományos közösség képviselőivel.

Nem a szó szoros értelmében van szó a szurkolók visszatéréséről, ez nem lesz a labdarúgásból fakadó, igazi érzelem, viszont ez egy előre mutató lépés és egy ilyen folyamat is egy releváns visszaigazolás számunkra, amelyre szükségünk van a további lehetőségek megnyitására abban az esetben, ha az embereket fokozatosan visszaengedik a stadionokba. Szeretnénk megkérni a szurkolókat, hogy segítsenek ebben nekünk. Ez egy, a labdarúgásnak és a sportnak tett szolgálat a jövőre nézve. A szakértői bizottság képviselőivel kötött előzetes megegyezés alapján egyúttal mindegyik klub kapna korlátozott számú PCR vagy LAMP tesztet a szurkolói számára.

A szervezés terén nem szeretnénk semmit sem elhamarkodni. Olyan sportág vagyunk, amely szinte megszakítás nélkül működik. Ezért nem akarunk semmit sem alábecsülni. Számunkra annak van értelme, hogy a szakértőkkel közösen egy olyan folyamatot hozzunk létre, amelyet a jövőben, a folyamatosan fennálló járványhelyzet mellett is érvényesíteni tudunk. Nem akarjuk azt, hogy a szurkolóink két-három mérkőzésen részt vehessenek, majd leállítsuk az egészet. Egy hosszútávú, fokozatos és összehangolt folyamatot részesítünk előnyben. Ígéretet kaptunk a szakértőktől, hogy a jelenleg érvényben levő feltételek a próbaprojekt eredményeit is figyelembe véve enyhítésre kerülnek. Felelősségteljesek akarunk lenni, betartani az ésszerűen felállított szabályokat és főleg szeretnénk egy hosszútávú megoldást nyújtani a szurkolóink számára, akik a lehető leghamarabb viszont akarunk látni a lelátókon. Meggyőződésünk, hogy a futballstadionok biztonságosak, és a járványellenes megszorítások betartása mellett a szurkolók jelenléte mellett is biztonságosak maradnak.

A RENDEZŐNEK A KÖVETKEZŐ FELTÉTELEKET KELL BIZTOSÍTANIA:

- a meccset legalább 48 órával korábban be kell jelenteniük a helyi regionális közegészségügyi hivatalban, továbbá meg kell adni a pontos kezdési időpontot és helyet

- csak negatív és 36 óránál nem öregebb PCR vagy LAMP teszttel rendelkező nézőket lehet beengedni, akiknek emellett kell még egy legfeljebb 12 órával korábban elvégzett negatív antigén teszt is

- a stadion ülőhelyeinek legfeljebb 25 százalékára lehet nézőket beengedni, miközben a maximum létszám kültéren 2000 fő, beltérben 1000 fő, emellett a szervező köteles kimutatni a jelenlevő személyes pontos számát

- a szervezőknek pontos listát kell vezetniük a nézőkről: név, születési dátum, cím, telefonszám; a listát 30 nap elteltével köteles semmisíteni

- a szervezőnek kötelező biztosítania, hogy csak hazai nézők lehetnek a meccseken, akik csak minden második sorban ülhetnek

- a beléptetésnél és a kiléptetésnél be kell tartani a kétméteres távolságot, kivételt csak a közös háztartásban élők képeznek

- belépéskor kötelező bebiztosítani a kézfertőtlenítés lehetőségét, a higiéniai intézményeknek folyékony szappannal és papírtörlőkkel kell rendelkezniük

- az esemény egész időtartama alatt kötelező a felső légutak eltakarása (reszpirátor); étel és ital fogyasztása sem lehetséges

- a szervezők kötelesek bebiztosítani a megfelelő számú embert, akik az intézkedések betartására ügyelnek

- beltéri rendezvények esetén biztosítani kell az alapos szellőztetést

- mindegyik belépési ponton el kell helyezni egy értesítést a járványellenes intézkedések betartásának kötelességéről



(dac1904.sk)