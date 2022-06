Az 1. selejtezőkörben kezd az Európa Konferencia Ligában a DAC

Az Európa Konferencia Ligában való indulásért vívott play-offban elért sárga-kékek sikere azt jelenti, hogy a DAC sorozatban ötödik alkalommal, összességében pedig nyolcadszor indulhat el a nemzetközi kupaporondon. Az EKL második kiírása júliusban veszi kezdetét, és akárcsak tavaly, Szlovákiát ezúttal is három klubcsapat képviseli.

A tavalyi ezüstéremmel a dunaszerdahelyiek a Fortuna Liga legmagasabban rangsorolt együtteseként csak a 2. selejtezőkörben kapcsolódtak be az EKL-be. Ezúttal kupagyőztesként a Spartak (tavaly a Slovan hódította el a kupát és egyúttal a bajnoki címet is) kezd a 2. selejtezőkörben, míg a DAC – a Ružomberokkal együtt – már az 1. selejtezőkörben bekapcsolódik a küzdelmekbe. Ezt az értesülést az UEFA versenyeibe belépő egyes csapatok jelenlegi listája is megerősítette.

Az EKL-ban négy selejtezőkör van (1., 2., 3., play-off; mindegyik kétmeccses), amelyek után jön a 32 résztvevős csoportkör (nyolc négycsapatos csoporttal). A selejtezőkörökben/play-offban való kiesés az adott klub európai kupaszereplésének a végét jelenti az idényben.

A DAC 6.500-as együtthatót hoz magával az új kupaidényre, amelynek köszönhetően az 1. és továbbjutása esetén a 2. selejtezőkörben is kiemelt csapat lesz. Az 1. selejtezőkör párosainak sorsolását jövő kedden, június 14-én tartják. A lehetséges ellenfelek listáját itt találják (lásd: ECL-Q1: 1st Qualifying Round; a nem kiemelt együttesek a jobb oszlopban találhatók).

Az EKL menetrendje – 2022 ősze:

Június 14.: az 1. előselejtező párosításainak sorsolása

Június 15.: a 2. előselejtező párosításainak sorsolása

Július 7. és 14.: az 1. előselejtező oda-és visszavágói

Július 18.: a 3. előselejtező párosításainak sorsolása

Július 21. és 28.: a 2. előselejtező oda-és visszavágói

Augusztus 2.: a 4. előselejtező párosításainak (play-off) sorsolása

Augusztus 4. és 11.: a 3. előselejtező oda-és visszavágói

Augusztus 18. és 25.: a 4. előselejtező (play-off) oda-és visszavágói

Augusztus 26.: a csoportkör sorsolása

Szeptember 8. és 15., október 6., 13. és 27., november 3.: a csoportkör mérkőzései

November 7.: a kieséses szakasz előselejtezőjének sorsolása

Mindez azt jelenti, hogy a 2022/23-as szezon első két tétmérkőzését az EKL 1. előselejtezőjében abszolválja a DAC (július 7-e és 14-e), bajnoki találkozón először pedig nagy valószínűséggel július 17-én, vasárnap lép pályára.



