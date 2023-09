Átigazolási hajrá a DAC-nál: szó szerint az utolsó percekben érkezett az elefántcsontparti támadó! (VIDEÓ)

Szó szerint az átigazolási időszak utolsó perceiben Fernand Gouré Bi Irié (szül. 2022. április 12-én) a DAC újabb erősítése lett. Az elefántcsontparti támadót a belga KVC Westerlo együttesétől vettük egy évre kölcsön – írja a klub hivatalos weboldala.

A 21 éves és 189 centiméter magas középcsatár, Elefántcsontpart fővárosából, Yamoussoukroból származik. Az AS Denguélé neveltje, ahonnan 2020 végén az izraeli Maccabi Netanya gárdájához igazolt. Ott a tizenkilenc éven alatti és a felnőttcsapatban is pályára lépett, az izraeli élvonalban 13 mérkőzésen 2 gól a mérlege. 2021 nyarán a Westerlo csapatához szerződött, ahol az első ligában is szerepet kapott, többségében azonban a 2. ligás B-csapatban futballozott.

A 2022/23-as idényt kölcsönben a magyar Újpest FC-nél töltötte, ahol sikeres szezont zárt, hiszen 27 tétmérkőzésen 11 gólt szerzett (NBI 24/8, kupa 3/3). A jelenlegi évad elején négy mérkőzésen lépett pályára a belga élvonalban a Westerlo színeiben. Gouré az elefántcsontparti 23 éven aluli korosztályos válogatott tagja.

„Fernand egy tipikus befejezőcsatár, erős fejjátékkal, aki képes mélységből is támadni. Az utóbbi években a belga profiligákban bizonyította a tudását, továbbá a magyar NBI-ben is sikeres szereplést tudhat maga mögött. Meggyőződésem, hogy a személyében egy olyan gólerős játékost találtunk, aki nálunk is folytatja az Újpest színeiben mutatott produktivitását. Az érkezéséről szóló egyezség nem született meg egykönnyen a Westerlo csapatával és az általunk reméltnél hosszabb ideig tartott – Krstović távozásának a fényében is. Ennek ellenére Fernand eltökélt volt és onnantól, hogy bemutattuk neki a projektünket, biztos volt benne, hogy a DAC a megfelelő klub számára. Sok sikert kívánok neki sárga-kékben” – üdvözölte Gourét Jan Van Daele sportigazgató.



(dac1904.sk)