Adrian Guľa, miután kiesett a DAC Slovnaft Cupból: "Komoly döntéseket kell meghoznunk"

Adrian Guľa (DAC): „Nagyon csalódott vagyok, mert a Slovnaft Cup egy nagy jelentőségű sorozat volt számunkra. A kiesés egy komoly komplikáció, teljesen más eredményt akartunk elérni ebben a versenysorozatban. Bár az első félidőben megszereztük a vezetést, nem voltunk kellőképpen dominánsok. Mindig hiányzott egy fél lépés, hogy a kellemetlen ellenfélnek belőjük a második gólunkat is. Még ha relatíve irányítottuk is a meccs menetét, a hazaiak folyamatosan veszélyeztettek a pontrúgásokból. Ez meg is bosszulta magát, mi magunk nyújtottuk át tálcán a gólt. Az egyenlítésre adott reakciónk sem volt jó, elvesztettük a fejünket. Nem volt meg a kellő érzelem, hogy a magunk javára fordítsuk az összecsapást, hiányzott a csapatszellem. Ezúttal a cserék sem segítettek. Ez számunkra és a szurkolók számára is egy komplikáció, komoly csalódás ért minket. Tavaly is egy szívós második ligás csapat búcsúztatott minket, amiből nem tanultunk. Maximális határozottsággal és felkészült játékosokkal vágtunk neki a meccsnek, akiknek terhelésre és játéklehetőségre volt szükségük, hogy megmutassák: ők is itt vannak. Nyolc találkozón veretlenek voltunk, így fontos volt, hogy energiát vigyenek az összecsapásba. Ez nem valósult meg, így komoly döntéseket kell meghoznunk, mert átlagos hozzáállással csak átlagos eredmények érhetők el.”

Andrej Čirák (Humenné): „Nagyon örülünk, hogy egy ilyen játékoskerettel és lehetőségekkel rendelkező csapatot sikerült legyőznünk, mint a Dunaszerdahely. Boldog vagyok, hogy meg tudtuk fordítani a mérkőzés állását egy első ligás csapat ellen, ami megmutatta az együttesünk karakterét és fegyelmezettségét. A srácok komoly dicséretet érdemelnek. Az ellenfél kicserélte a játékosait, azt gondoltam, hogy erősebb összeállításban lépnek pályára. Száz százalékot nyújtottunk, a játékosok minden erejüket a pályán hagyták. A meccs előtt abban egyeztünk meg, hogy a lelkünket is kitesszük a pályára, mert csak így lehetünk sikeresek egy olyan gárda ellen, mint a Dunaszerdahely, amely keretében több válogatott játékos is szerepel. A bajnokságban az élmezőnyért harcolnak, és olyan csapatokkal is képesek kiegyenlített összecsapást vívni, mint a pozsonyi Slovan. Boldogok vagyunk, hogy legyőztük a DAC-ot, a srácok minden dicséretet megérdemelnek.”

