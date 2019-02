33 éves rekord dőlt meg tegnap a DAC stadionjában

A szombati DAC-Slovan rangadón avatták a klub felújított otthonát, a MOL Arénát. A találkozóra teljesen megteltek a hazai szektorok, így már csak a vendégszurkolókon múlott, mennyi is lesz a hivatalos nézőszám.

Az Aréna a régi DAC-stadion helyén nőtt fel, rekordidő alatt. Az építkezést 2016 április végén kezdték és még abban az évben, 2016 novemberében el is készült két lelátó, egy főtribün és egy oldalsó tribün (B és C tribün), amelyek 6839 fő befogadására alkalmasak. 2017 novemberében fejeződött be a második szakasz, mindössze 11 hónap alatt elkészült a 3062 ülőhelyes főtribün (A), a VIP szekciók, az öltözők, valamint a média számára kialakított területek. Ezt követte 2018 májusától az régi főtribün lebontása, majd helyette a D lelátó felépítése. A stadion így elnyerte végleges formáját, a befogadóképessége 12 700 fő. Az építkezés 29 millió euróba került.

A Slovan elleni rangadóra összesen 12 135 néző váltott jegyet, ami a klub élvonalbeli történelmének legmagasabb nézőszáma. Közel 33 éves rekord dőlt meg szombaton a Csallóköz szívében- A mérkőzést óriási érdeklődés előzte meg, az említettnél akár kétszer ennyi belépőjegyre is akadt volna vevő.

Ez volt az ötödik hazai ligameccse a DAC-nak, amelyen ötszámjegyű nézőszám született.

Top 5 hazai nézőszám a DAC élvonalbeli szereplése során (1985-2019):

12 135 DAC-Slovan (2018/19, 19. forduló)

10 576 DAC-Nitra 1:0 (1986/87, 11. forduló)

10 254 DAC-Sparta 0:0 (1986/87, 5. forduló)

10 226 DAC-Slovan 0:1 (2017/18, rájátszás, 9. forduló)

10 226 DAC-Slovan 2:1 (2017/18, 15. forduló)

A mindenkori legmagasabb dunaszerdahelyi nézőszám 1988. november 9-én született, amikor is az UEFA-kupában a müncheni Bayern elleni összecsapásra 15 572 néző látogatott ki.



(fcdac.sk)