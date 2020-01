20 éves lett Zuberu Sharani, a DAC ghánai szélsője

Zuberu Sharani Ghána fővárosában, Accrában született, de Chereponiban nevelkedett. Nyolcévesen kezdett el futballozni szülőfalujában, majd tizenöt éves korában az Accrában székelő Dream FC játékosa lett. Itt hamarosan a felnőttek közé került, a klub FC Still Believe nevű tartalékgárdájában játszott második ligát, tizenhét esztendősen pedig átkerült az A-csapatba és egy évet a ghánai élvonalban futballozott. Tizennyolc évesen a prágai Sparta vitte el kölcsönjátékra. A cseh élklub idősebb ificsapatához került, de a felnőttekkel is edzett, amelynek színeiben néhány felkészülési találkozót is abszolvált. A gyorslábú szélső a ghánai 20 év alatti válogatott tagja.

Sharani tavaly nyáron igazolt Dunaszerdahelyre, élete első profi szerződését Dunaszerdahelyen írta alá, amely egy évre szól, további négyéves opcióval. Ősszel főleg a somorjai farmcsapat színeiben szerepelt, egy alkalommal a Fortuna Ligában is pályára lépett.

Születési időpont és hely: 2000. január 7., délután 14.30 órakor, Accra, Ghana

Méretei születésekor: 51 cm és 3500 gr

Jelenlegi magassága és súlya: 185 cm és 78 kg

fcdac.sk